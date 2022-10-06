Гроссі зібрався до Москви

Про намір відвідати Москву Рафаель Гроссі заявив в четвер, 6 жовтня. В Росії він хоче обговорити ядерну безпеку та ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. Головне Ракетний обстріл Запоріжжя, ранкова атака Хмельниччини: головне за 225 день війни

Моя робота полягає в тому, щоб запобігти ядерній аварії, і це те, що я роблю,

– сказав Гроссі журналістам на пресконференції в Києві.

Гроссі сказав, що "дуже скоро" поїде до Росії та вважає, що розмови, які він матиме там, будуть на "дуже високому рівні".

Він також додав, що персонал на станції працює в "нестерпних умовах", але представники МАГАТЕ продовжать чергувати на станції, оскільки, є ознаки того, що міни перебувають в периметрі станції, але не всередині самої станції.

Гендиректор МАГАТЕ Гроссі прибув до України

Рафаель Гроссі анонсував свій візит до Києва 2 жовтня після того, як отримав відповідь від окупантів, що генерального директора ЗАЕС утримують в ізоляторі тимчасового тримання. На щастя, його вже звільнили з російського полону.

Голова МАГАТЕ заявив, що це затримання має дуже значний вплив принаймні на 2 з 7 незамінних компонентів ядерної безпеки, які він окреслив на початку повномасштабної війни в Україні.

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