Гросси собрался в Москву

О намерении посетить Москву Рафаэль Гросси заявил в четверг, 6 октября. В России он намерен обсудить ядерную безопасность и ситуацию на Запорожской атомной электростанции. Главное Ракетный обстрел Запорожья, утренняя атака Хмельнитчины: главное за 225 день войны

Моя работа состоит в том, чтобы предотвратить ядерную аварию, и это то, что я делаю,

– сказал Гросси журналистам на пресс-конференции в Киеве.

Гросси сказал, что "очень скоро" поедет в Россию и считает, что разговоры, которые он будет там иметь, будут на "очень высоком уровне".

Он также добавил, что персонал на станции работает в "несносных условиях", но представители МАГАТЭ продолжат дежурить на станции, поскольку есть признаки того, что мины находятся в периметре станции, но не внутри самой станции.

Гендиректор МАГАТЭ Гросси прибыл в Украину

Рафаэль Гросси анонсировал свой визит в Киев 2 октября после того, как получил ответ от оккупантов, что генерального директора ЗАЭС содержат в изоляторе временного содержания. К счастью, его уже освободили из российского плена.

Глава МАГАТЭ заявил, что это задержание имеет очень значительное влияние по крайней мере на 2 из 7 незаменимых компонентов ядерной безопасности, которые он очертил в начале полномасштабной войны в Украине.

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