Новый день, 6 октября, принес нам новые события и некоторые из них, к сожалению, трагичны. Что происходило сегодня на фронте, в Украине и мире читайте в материале 24 канала.

Днем ранее Массовые захоронения гражданских в Лимане, Путин "аннексировал" ЗАЭС: основное за 224 день войны

05:10 Оккупанты выпустили ракеты по Запорожью, атаковав жилые многоэтажные дома. В результате обстрела в городе возникли пожары, а дома потерпели разрушения. Разрушены целые подъезды, под завалами много людей.

04:00 В ОК "Юг" отчитались, что кафиры пытались наступать в направлении Любомировки, однако в итоге отошли с потерями. Всего за сутки ракетные войска и артиллерия выполнили более 350 огневых задач в этом направлении. Враг потерял: 58 солдат, 9 танков, 17 единиц авто-бронетехники, крупнокалиберные гаубицы "Мста-С" и "Мста-Б", самоходную гаубицу "Акация", миномет, командно-штабную машину, РСЗО "Град", противотанковый ракетный комплекс и 2 склада боеприпасов в Баштанском и Бериславском районах.

02:55 Россияне снова атаковали Харьковщину. По словам городского головы Игоря Терехова, "прилетело" в Основенский район.

00:47 В России на границе с Эстонией исчезли тысячи украинских беженцев, пытавшихся выехать через страну-агрессорку с оккупированных территорий. Сначала россияне блокировали им выезд за границу, а затем посадили в грузовики и куда-то увезли.

00:10 Министр обороны Алексей Резников опубликовал динамическую карту освобожденных украинских территорий. На видео видно, как ВСУ увольняли населенные пункты с 31 августа по 5 октября.

00:05 На фронте погиб историк, депутат Запорожского городского совета последних двух созывов и защитник Донецкого аэропорта Вячеслав Зайцев.

00:03 Россияне запланировали очередные провокации. В Краснодарском крае ищут украиноязычных, которых планируют отправить в Херсонскую область. Об этом 24 каналу сообщили в спецслужбах.