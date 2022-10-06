Пресс-конференция началась в 12:00. Об этом сообщает 24 канал.

Важно Некоторые уже возвращаются в службу: где сейчас освобожденные из плена защитники Мариуполя

Освобожденные из плена защитники "Азовстали" дают пресс-конференцию

Пресс-конференция посвящена актуальной ситуации с возвращением пленных защитников "Азовстали" и процессу их реабилитации.

В пресс-конференции приняли участие:

Никита Надточий – исполняющий обязанности командира полка, защищавшего "Азовсталь";

Богдан "Тавр" Кротевич – начальник штаба полка, защищавший Мариуполь;

Иван "Игнат" Игнатьев – заместитель командира полка по тыловому обеспечению;

Илья "Гендальф" Самойленко – временный исполняющий обязанности заместителя командира полка по работе с личным составом.

Онлайн-пресс-конференция освобожденных из плена командиров: смотрите видео

Освобождение защитников "Азовстали": что известно

21 сентября Украине удалось освободить из российского плена 215 защитников. Среди них – 5 боевых командиров.

200 украинских героев обменяли на Медведчука. А 5 героев-командиров "Азовстали" – на 55 российских пленных.

Домой вернулись командиры, которые защищали Мариуполь: Денис Редис Прокопенко, Сергей Волына Волынский, Святослав Калина Паламарь, а также Денис Шлега и Олег Хоменко.

Командиры защитников "Азовстали" встретились с родными в Турции. Первая леди Елена Зеленская опубликовала трогательные кадры.

Уникальные кадры возвращения украинских военных из плена: смотрите видео