Пресконференція розпочалась о 12:00. Про це інформує 24 канал.

​Важливо Дехто вже повертається до служби: де зараз звільнені з полону захисники Маріуполя

Звільнені з полону захисники "Азовсталі" дають пресконференцію

Пресконференція присвячена актуальній ситуації з поверненням полонених захисників "Азовсталі" та процесу їхньої реабілітації.

У ній беруть участь:

Микита Надточій – виконувач обов’язків командира полку, що захищав "Азовсталь";

Богдан "Тавр" Кротевич – начальник штабу полку, що боронив Маріуполь;

Іван "Ігнат" Ігнатьєв – заступник командира полку із тилового забезпечення;

Ілля "Гендальф" Самойленко – тимчасовий виконувач обов’язків заступника командира полку по роботі з особовим складом.

У лікарнях України перебуває багато захисників "Азовсталі"

Ігнатьєв розповів, що нині у лікувальних закладах України перебуває понад 100 захисників "Азовсталі". Крім того, захисники Маріуполя втратили понад 50 квартир, тому зараз потрібно забезпечити бійців житлом.

Теракт в Оленівці

Також захисники повідомили про ситуацію з терактом в Оленівці. Кротевич заявив, що нині збирають списки загиблих військовослужбовців, які там перебували.

Ми відчуваємо борг перед тими, хто там перебуває. Стосовно теракту в Оленівці – ми провели опитування, вони ще не завершені. Наразі відомо про перебування там 41 військовослужбовця,

– зазначив захисник "Азовсталі".

Як до захисників ставились у російському полоні

За словами захисників, немає типових особливостей, але обличчя ворога всі знають. Нині тему ставлення у російському полоні розкривати не можна, оскільки це може нашкодити тим, хто досі там перебуває.

"До різних людей ставляться по-різному. У Росії знають свою роботу, вони вміють тиснути на людей. Коли ми вийшли з "Азовсталі", вони хотіли "завербувати" захисників, казали, що ми гарно воюємо та закликали разом "знищувати" Захід та США", – розповіли захисники Маріуполя.

25 захисників повернулись у стрій

Микита Надточій розповів, що 25 захисників "Азовсталі", які були поранені та евакуйовані гелікоптерами з Маріуполя, повернулись до виконання своїх обов’язків.

Наразі полк, що захищав "Азовсталь" має свою зону відповідальності на південному напрямку та успішно веде бойові дії, не дивлячись на відсутність важкого озброєння,

– наголосив він.

Онлайн-пресконференція звільнених з полону командирів: дивіться відео

Звільнення захисників "Азовсталі": що відомо

21 вересня Україні вдалося звільнити з російського полону 215 захисників. Серед них – 5 бойових командирів.

200 українських героїв обміняли на Медведчука. А 5 героїв-командирів "Азовсталі" – на 55 російських полонених.

Додому повернулись командири, які захищали Маріуполь: Денис "Редіс" Прокопенко, Сергій "Волина" Волинський, Святослав "Калина" Паламар, а також Денис Шлега та Олег Хоменко.

Командири захисників "Азовсталі" вже зустрілися з рідними у Туреччині. Перша леді Олена Зеленська опублікувала зворушливі кадри.

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