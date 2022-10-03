Зеленська розповіла, що під час візиту до Туреччини зустрілася з героями. Перша леді зауважила, що Андрій Єрмак – глава Офісу Президента – організував їм зустріч з рідними.

Зауважте Як звільнену з полону Мар'яну Мамонову зустрічали з донечкою під лікарнею: щасливі кадри

Емоцій багато. Шлях до цієї миті був довгий і важкий. Нарешті вони змогли обійнятися. Передала їм привіт і подяку від України, від президента та всіх людей, за яких вони воюють,

– заявила перша леді.

Зеленська наголосила, що Україна бореться й боротиметься за всіх наших людей, які ще перебувають у російському полоні. Україні потрібен кожен та кожна.

Командири захисників "Азовсталі" зустрілися з рідними / Фото з телеграм-каналу Олени Зеленської

Зустріч героїв з рідними: дивіться відео

Деталі від Єрмака

Єрмак розповів, що командири захисників "Азовсталі" перебувають у Туреччині під особистими гарантіями захисту Президента Реджепа Таїпа Ердогана. Глава Офісу Президента заявив, що подякував героям за їхню мужність, звитягу та стійкість.

Окрім того, Єрмак зауважив, що рідні героїв боролися за їхнє звільнення з величезним завзяттям.

"Маріуполь став нашими Фермопілами. Як і про 300 спартанців, про оборону та трагедію Маріуполя має знати весь світ. Але найважливіше, про що я завжди кажу: герої мають бути живими", – заявив глава Офісу Президента.

Він додав, що оборони Маріуполя та "Азовсталі" залишатиметься взірцем незламності для багатьох поколінь українців.

Зауважте – "Друга Ріка" зіграє благодійний концерт у Києві: дивіться відео