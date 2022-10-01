Звільнену з полону Мар'яну Мамонову виписали з перинатального центру

1 жовтня жінку та її новонароджену доньку виписали із Волинського обласного перинатального центру. Обоє почувають себе добре. Про це розповіла керівниця перинатального центру Ірина Горавська.

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В медичному закладі матір та дитина пробули 7 діб.

Під час виписки, Мар'яна розповіла, що дуже вдячна усім, хто був залучений до звільнення 215 бранців з російського полону та медикам, які їй допомагали в Донецьку, Чернігові та Луцьку.

Важко було перебувати в Оленівці, чути, що ми Україні не потрібні. Хвилювалася, щоб не родити дитинку там, хоча 99% того було, що я мала там родити. Але коли я приїхала на Україну – все, я заспокоїлась, вдома,

– каже Мар'яна.

Новонароджену доньку вона назвала Анею. До слова, жінка була переконана, що вагітна хлопчиком. Натомість чоловік Мар'яни каже, що йому була байдужа стать дитини, хотів тільки, щоб вони повернулися живі, і малеча народилася здоровою, на рідній землі.

Виписка Мар'яни Мамонової із донькою / Фото Суспільне Луцьк



Мар'яна Мамонова з чоловіком на виписці / Фото Суспільне Луцьк

Як жінку зустрічали