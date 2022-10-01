Освобожденную из плена Марьяну Мамонову выписали из перинатального центра
1 октября женщину и ее новорожденную дочь выписали из Волынского областного перинатального центра. Оба чувствуют себя хорошо. Об этом рассказала руководительница перинатального центра Ирина Горавская.
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В медицинском заведении мать и ребенок пробыли 7 суток.
Во время выписки Марьяна рассказала, что очень благодарна всем, кто был привлечен к освобождению 215 пленников из российского плена и медикам, которые ей помогали в Донецке, Чернигове и Луцке.
Трудно было находиться в Еленовке, слышать, что Украине не нужны. Переживала, чтобы не рожать ребенка там, хотя 99% того было, что я должна там родить. Но когда я приехала в Украину – все, я успокоилась, дома,
– говорит Марьяна.
Новорожденную дочь она назвала Аней. К слову, женщина была убеждена, что беременна мальчиком. Муж Марьяны говорит, что ему был безразличен пол ребенка, хотел только, чтобы они вернулись живыми, и малыш родился здоровым, на родной земле.
Выписка Марьяны Мамоновой с дочерью / Фото Общественное Луцк
Марьяна Мамонова с мужем на выписке / Фото Общественное Луцк
Как женщину встречали
На выписку в перинатальный центр приехали родственники супругов, их знакомые и друзья. Приехала поздравить Марьяну еще одна бывшая военнопленная Анастасия Черненькая, с которой они за время плена стали близкими.
Анастасия Черненькая на выписке Марьяны Мамоновой / Фото Общественное Луцк
Анастасия рассказала, что Марьяна была не привередлива во время беременности. И говорит, Слава Богу, что успели до родов и что все хорошо, она здорова и с ребенком тоже.
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- начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин;
- морской пехотинец Михаил Дианов, военный с раненой рукой на "Азовстале", фото которого облетело весь мир;
- фотограф "Азовстали" Дмитрий Казацкий.
- Святослав Паламарь – "Калина";
- Сергей Волынский – "Волина";
- Денис Прокопенко – "Редис".
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