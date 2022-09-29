Защитница родила девочку в Луцком перинатальном центре. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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Мамонову выписали из больницы

Марьяну и ее дочь Аню встретил и поздравил председатель Волынской ОВА Юрий Погуляйко. Государство позаботится, чтобы семья чувствовала себя комфортно и имела все необходимое.

Марьяна – военный медик, наш герой, попала в плен в начале апреля этого года. Вернулась домой 21 сентября, а в ночь на 25 сентября уже родила. Случилось чудо! Еще раз поздравляем маму и маленькую украинку! Рад, что маленькая Аня будет расти дома, в свободной стране!
– отметил Тимошенко.


Мамонову выписали из больницы / фото Кирилла Тимошенко

Что известно о Марьяне Мамоновой

Напомним, что Украине удалось обменять на медведчука на наших защитников. 21 сентября стало известно, что домой вернулись 205 героев.

Также удалось освободить 5 героев-командиров "Азовстали" – их обменяли на 55 российских пленных.

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