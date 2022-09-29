Защитница родила девочку в Луцком перинатальном центре. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Важно Последний месяц находилась в больнице: подробности о беременной защитнице "Азовстали" Мамоновой

Мамонову выписали из больницы

Марьяну и ее дочь Аню встретил и поздравил председатель Волынской ОВА Юрий Погуляйко. Государство позаботится, чтобы семья чувствовала себя комфортно и имела все необходимое.

Марьяна – военный медик, наш герой, попала в плен в начале апреля этого года. Вернулась домой 21 сентября, а в ночь на 25 сентября уже родила. Случилось чудо! Еще раз поздравляем маму и маленькую украинку! Рад, что маленькая Аня будет расти дома, в свободной стране!

– отметил Тимошенко.



Мамонову выписали из больницы / фото Кирилла Тимошенко

Что известно о Марьяне Мамоновой

Медик Марьяна Мамонова рассказывала, что о своем состоянии узнала, когда находилась на "Азовмаше". Когда она попала в русский плен, находилась там на хранении в донецкой больнице.

По ее словам, медицинский персонал к ней относился хорошо. Ее никто ни обижал, ни унижал.

Напомним, что Украине удалось обменять на медведчука на наших защитников. 21 сентября стало известно, что домой вернулись 205 героев.

Также удалось освободить 5 героев-командиров "Азовстали" – их обменяли на 55 российских пленных.

Достойно внимания – У освобожденной из плена Марьяны Мамоновой родилась дочь: смотрите видео