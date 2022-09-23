Теперь с Мамоновой все хорошо, ее состояние удовлетворительное. Об этом сама защитница "Азовстали" рассказала блогеру Владимиру Золкину.
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Что известно о беременной Мамоновой
По словам женщины, о беременности она узнала в середине марта, когда находилась на "Азовмаше". В настоящее время Марьяна находится на 38-39 неделе беременности.
Я себя очень хорошо чувствую, последний месяц лежала на сохранении в донецкой больнице. Медицинский персонал за мной смотрел, ко мне очень хорошо относились,
– рассказала защитница "Азовстали".
Она отметила, что у нее было хорошее питание, ее никто не обижал и не унижал. Тем более, Мамонова говорила на украинском языке.
"В больнице споров по поводу языка не было, и политических тоже. Ко мне относились сугубо как к беременной женщине", – добавила защитница.
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Напомним, что 200 украинских героев обменяли на медведчука , который уже дал все возможные показания следствию. А 5 героев-командиров "Азовстали" – на 55 российских пленных.
Уже есть полный список имен украинских бойцов, которые 21 сентября 2022 вернулись домой. Его можно посмотреть здесь.
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