Теперь с Мамоновой все хорошо, ее состояние удовлетворительное. Об этом сама защитница "Азовстали" рассказала блогеру Владимиру Золкину.

К теме Из плена обменяли нескольких защитников "Азовстали": среди них "Пташка" и глава полиции Мариуполя

Что известно о беременной Мамоновой

По словам женщины, о беременности она узнала в середине марта, когда находилась на "Азовмаше". В настоящее время Марьяна находится на 38-39 неделе беременности.

Я себя очень хорошо чувствую, последний месяц лежала на сохранении в донецкой больнице. Медицинский персонал за мной смотрел, ко мне очень хорошо относились,

– рассказала защитница "Азовстали".

Она отметила, что у нее было хорошее питание, ее никто не обижал и не унижал. Тем более, Мамонова говорила на украинском языке.

"В больнице споров по поводу языка не было, и политических тоже. Ко мне относились сугубо как к беременной женщине", – добавила защитница.

Марьяна Мамонова рассказала о пребывании в плену: смотрите видео

Напомним, что 200 украинских героев обменяли на медведчука , который уже дал все возможные показания следствию. А 5 героев-командиров "Азовстали" – на 55 российских пленных.

Важно! 21 сентября из российского плена освободили 5 боевых командиров: Дениса "Редиса" Прокопенко, Сергея "Волыну" Волынского, Святослава "Калину" Паламара, а также Дениса Шлегу и Олега Хоменко. До окончания боевых действий они будут находиться в Турции под защитой Реджепа Эрдогана.

Уже есть полный список имен украинских бойцов, которые 21 сентября 2022 вернулись домой. Его можно посмотреть здесь.

Достойно внимания – Зеленский пообщался с освобожденными военнопленными: смотрите видео