Наразі з Мамоновою все добре, її стан задовільний. Про це сама захисниця "Азовсталі" розповіла блогеру Володимиру Золкіну.

До теми З полону обміняли кількох захисників "Азовсталі": серед них "Пташка" і глава поліції Маріуполя

Що відомо про вагітну Мамонову

За словами жінки, про вагітність вона дізналась у середині березня, коли знаходилась на "Азовмаші". Нині Мар'яна перебуває на 38 – 39 тижні вагітності.

Я себе дуже добре почуваю, останній місяць я лежала на збереженні у донецькій лікарні. Медичний персонал за мною дивився, до мене дуже гарно ставилися,

– розповіла захисниця "Азовсталі".

Вона зазначила, що у неї було гарне харчування, її ніхто не ображав та не принижував. Тим паче Мамонова розмовляла українською мовою.

"У лікарні суперечок стосовно мови не було, і політичних теж. До мене відносились суто як до вагітної жінки", – додала захисниця.

Мар'яна Мамонова розповіла про перебування у полоні: дивіться відео

Нагадаємо, що 200 українських героїв обміняли на Медведчука, який вже дав усі можливі покази слідству. А 5 героїв-командирів "Азовсталі" – на 55 російських полонених.

Важливо! 21 вересня з російського полону звільнили 5 бойових командирів: Дениса "Редіса" Прокопенка, Сергія "Волину" Волинського, Святослава "Калину" Паламара, а також Дениса Шлегу та Олега Хоменка. До закінчення бойових дій вони перебуватимуть у Туреччині під захистом Реджепа Ердогана.

Вже є повний список імен українських бійців, які 21 вересня 2022 року повернулися додому. Його можна переглянути тут.

Варте уваги – Зеленський поспілкувався зі звільненими військовополоненими: дивіться відео