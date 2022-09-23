Наразі з Мамоновою все добре, її стан задовільний. Про це сама захисниця "Азовсталі" розповіла блогеру Володимиру Золкіну.
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Що відомо про вагітну Мамонову
За словами жінки, про вагітність вона дізналась у середині березня, коли знаходилась на "Азовмаші". Нині Мар'яна перебуває на 38 – 39 тижні вагітності.
Я себе дуже добре почуваю, останній місяць я лежала на збереженні у донецькій лікарні. Медичний персонал за мною дивився, до мене дуже гарно ставилися,
– розповіла захисниця "Азовсталі".
Вона зазначила, що у неї було гарне харчування, її ніхто не ображав та не принижував. Тим паче Мамонова розмовляла українською мовою.
"У лікарні суперечок стосовно мови не було, і політичних теж. До мене відносились суто як до вагітної жінки", – додала захисниця.
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Нагадаємо, що 200 українських героїв обміняли на Медведчука, який вже дав усі можливі покази слідству. А 5 героїв-командирів "Азовсталі" – на 55 російських полонених.
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