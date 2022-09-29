Захисниця народила дівчинку в Луцькому перинатальному центрі. Про це повідомив заступник Керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Важливо Останній місяць перебувала у лікарні: подробиці про вагітну захисницю "Азовсталі" Мамонову

Мамонову виписали з лікарні

Мар'яну та її донечку Аню зустрів та привітав голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко. Держава потурбується, щоб родина почувалася комфортно та мала все необхідне.

Мар'яна — військовий медик, наш герой, потрапила в полон на початку квітня цього року. Повернулася додому 21 вересня, а ніч на 25 вересня вже народила. Сталося диво! Ще раз вітаємо маму та маленьку українку! Радий, що маленька Аня буде рости вдома, у вільній країні!

– зазначив Тимошенко.



Мамонову виписали з лікарні / фото Кирила Тимошенка

Що відомо про Мар'яну Мамонову

Медикиня Мар'яна Мамонова розповідала, що про свій стан дізналася, коли перебувала на "Азовмаші". Коли вона потрапила у російський полон, то перебувала там на збереженні у донецькій лікарні.

За її словами, медичний персонал до неї ставився добре. Її ніхто ані ображав, ані принижував.

Нагадаємо, що Україні вдалося обміняти на Медведчука на наших захисників. 21 вересня стало відомо, що додому повернулися 205 героїв.

Також вдалося звільнити 5 героїв-командирів "Азовсталі" – їх обміняли на 55 російських полонених.

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