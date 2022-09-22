У рамках обміну полонених вдалося звільнити п'ятьох командирів, які були на "Азовсталі", пише 24 канал. Серед них і Сергій Волинський, позивний якого "Волина".

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Військова кар'єра Сергія "Волини"

Сергій Волинський родом з Полтави, де народився 31 січня 1992 року. Закінчивши 9 класів, він вирішив вступити до Кременчуцького військового ліцею. Після цього він вступив у Національну академію сухопутних військ імені Сагайдачного, що у Львові.

Сергій "Волина" служив у лавах морської піхоти в Криму. Коли росія анексувала Крим, то "Волина" не зрадив присягу та повернувся на материкову Україну. Волинський продовжив службу в Миколаєві, перебувають у підрозділі морської піхоти. "Волина" – учасник АТО.

Він має відразу декілька нагород, серед яких:

Орден Богдана Хмельницького III ступеня (3 травня 2022);

Орден "За мужність" III ступеня (25 грудня 2015);

Медаль "За військову службу Україні";

Відзнака Президента України "За участь в антитерористичній операції".

У 2021 році "Волина" отримав звання майор. Станом на 25 грудня 2015 року він був старшим лейтенантом, а до 2 липня 2020 – капітаном.

"Волина" – командир 36 ОБрМП

У квітні – травні 2022 року Сергій Волиснький виконував обов'язки команди 36 окремої бригади морської піхоти. "Волина" взяв на себе командування після того, як полковник Володимир Баранок відмовився виконувати наказ командування залишатися на позиціях у Маріуполі і самостійно прийняв рішення у складі групи танків і бронемашин прориватися з оточення.

Про те, що Баранюк відмовився виконувати наказ, у травні розповів підполковник Денис Прокопенко.

Під командуванням "Волини" 36 ОБрМП успішно з'єдналась з полком Дениса Прокопенка, які обороняли Маріуполь. Морські піхотинці та полк Прокопенка продовжили спільний спротив російській агресії на металургійному заводі "Азовсталь".

Звернення Прокопенка та "Волини": відео

Звернення "Волини" до Байдена, Маска та Папи Римського

Сергій Волинський неодноразово звертався до світових лідерів і міжнародної спільноти з оточення на "Азовсталі". Зокрема, 18 квітня він інформував, що росіяни взяли Маріуполь в кільце.

Через це в небезпеці опинилися не тільки військові, але й цивільні на "Азовсталі". Тоді "Волина" закликав евакуювати цивільних та надати захисникам Маріуполя важке озброєння.

Ситуація у Маріуполь погіршувала з кожною хвилиною, тому вже 20 квітня "Волина" опублікував ще одне відео, сказавши, що це може бути останнє звернення.

Річ у тім, що захисникам Маріуполя довелося чинити опір російським військовим, які значно переважали у чисельності. Росія мала перевагу в небі та на суші, стираючи з лиця землі Маріуполь.

Тому "Волина" звернувся до Джо Байдена, Реджепа Ердогана, Бориса Джонсона та Володимира Зеленського з проханням застосувати процедуру екстракції, тобто вивезти військових з "Азовсталі" на територію третьої країни.

Звернення "Волини" до світових лідерів: відео

Час ішов, воїни на "Азовсталі" гинули, велика частина була вимушена виживати з важкими пораненнями, а процедуру екстракції так і не було застосовано.

Попри це 11 травня "Волина" написав, що не буде здаватися. Тоді Волинський знову закликав реалізувати процедуру екстракції для українських військових.

Якщо світова цивілізація ще має спільні духовні цінності та ідеали, якщо люди здатні відчувати біль та страждання інших, якщо слова про допомогу змушують діяти, то я закликаю боротися за гарнізон Маріуполь!,

– писав "Волина".

12 травня "Волина" повідомив, що створив аккаунт у твітері, щоб звернутися до Ілона Маска. Він закликав Маска врятувати захисників "Азовсталі", оскільки на заводі практично неможливо вижити.

"Кажуть, ти був телепортований з іншої планети, щоб навчити людей вірити у неможливе. Наші планети знаходяться поряд, тому що я живий там, де практично неможливо вижити. Допоможи нам вийти з "Азовсталі" до третьої країни. Якщо не ти – то хто? Підкажи", – йшлося у повідомленні "Волини".

Перебуваючи в нелюдських умовах, в.о. 36 ОБрМП звернувся і до Папи Римського.

"Волина" про відчуття на "Азовсталі" та розмови із Зеленським

Перебуваючи на "Азовсталі", "Волина" зізнався, що мріяв, аби Україна була державою, де солдат – друг президента. Мрія здійснилася, проте у надскладних умовах.

Протягом двох місяців я особисто спілкуюсь з президентом України, це і телефонні розмови і SMS посеред ночі, як справжні друзі, які підтримують один одного у складну мить. Виходить, моя мрія здійснилася, солдат і президент – друзі!,

– писав майор.

Тоді він висловив переконання, що Україна поверне своїх людей.

Перед тим, як відбувся вихід з "Азовсталі", Сергій Волинський ділився тим, що відчуває. Ось що він писав, коли перебував в оточенні.

"Що я відчуваю? Здається, ніби я опинився в якомусь пекельному реаліті-шоу, де ми – військові, боремося за життя, використовуємо кожен шанс для порятунку, а весь світ просто спостерігає цікавий сюжет! Такі сценарії використовують у фільмах та серіалах. Різниця лише в тому, що це не фільм, а ми – не вигадані персонажі! Це реальне життя! Біль, страждання, голод, муки, сльози, страх, смерть – все справжнє!

Що мене дивує? Цинізм! Людський цинізм не має меж! Є загальноприйняті правила, вони однакові для всіх, засвідчені купою законів, підписів та печаток, але вони не діють! Тоді навіщо вони потрібні?

На що я сподіваюсь? На диво! На те, що вищі сили (в широкому розумінні цього слова) знайдуть рішення для нашого порятунку! І це пекельне реаліті-шоу закінчиться… Вищі сили, ми чекаємо на результат ваших дій... Час спливає, а час – це наші життя!"

"Волина" – на волі

Ввечері 21 вересня з'явилася інформація про черговий обмін військовополоненими між Україною і росією. З полону звільнили командирів захисників "Азовсталі" Дениса Прокопенка, Сергія Волинського та Святослава Паламара.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що п'ятеро офіцерів, серед яких і "Волина", не повернуться в Україну протягом деякого часу. Натомість вони перебуватимуть у Туреччині під особистою протекцією президента Ердогана.

Після звільнення з полону Сергій Волиснький дав перший коментар, в якому подякував за те, що опинився на волі.

"Емоції переповнюють. Дякую вам від імені ЗСУ, морських піхотинців, що захищали "Азовсталь", – сказав "Волина". Він додав, що згодом розповість більше.

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