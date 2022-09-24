Є випадки, коли родичі не можуть впізнати своїх рідних. Про це розповіла голова патронатної служби "Азову" Олена Толкачова.

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Стан бійців шокує

Толкачова наголосила, що хлопці – знесилені. У них є контузії, багато прихованих переломів та різні ступені загострення хронічних хвороб.

Стан наших військових просто шокуючий,

– розповіла Толкачова.

Зараз усім захисникам надають належну медичну допомогу. Вони перебувають на лікуванні та відновленні. За словами Толкачової, команда лікарів максимально злагоджено працює, аби "не пропустити жодного синяка, жодної подряпини". Частину бійців відправлять на лікування за кордон.

Крім того, державні органи працюють, щоб якомога скоріше відновити усі документи, банківські картки, на які ці люди зможуть отримати зарплату.

Росія порушує кожну статтю Женевських конвенцій

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відвідав звільнених з полону військових.



Лубінець відвідав звільнених захисників / Фото Дмитра Лубінця

Він має зустрітись із Міжнародним Комітетом Червоного Хреста в Женеві, тому запитав кожного захисника, чи була у них можливість спілкування з представником МКЧХ і якими були умови утримання.

Відповідь є незадовільною, а умови утримання – жахливі. Росія порушує кожну статтю Женевських конвенцій,

– наголосив омбудсмен.

Окупанти катують, здійснює психологічний тиск, карають голодом та відсутністю доступу до медичної допомоги.



Умови, в яких тримали українців – жахливі / Фото Дмитра Лубінця

Тому Україна вимагає не тільки притягнення росії до відповідальності, а й реформ в міжнародних організаціях.

Зверніть увагу! Увечері 21 вересня в Україну з російського полону повернулися 215 захисників. Серед них – 108 оборонців "Азовсталі". Обміняли також п'ятеро командирів, до кінця війни вони перебуватимуть в Туреччині. Близько 200 оборонців обміняли на медведчука. За командирів росії віддали 55 зрадників України.

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