Мама захисника та фотографа з "Азовсталі" Ірина Юрченко розповіла, що за 4 місяці російського полону її син схуд до 55 кілограмів. Але важливо, що пережите його не зламало.

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Як минула перша зустріч Дмитра з мамою

Днями у мережі з'явилось емоційне відео, як "Орест" вперше зустрічається з рідними після російського полону. Неймовірно, проте лиш повернувшись в Україну, Дмитро роздобув квіти для матері та сестри. Пізніше Ірина Юрченко сама розповіла про першу зустріч із сином.

Жінка розповіла, що останні дні перебуває в неймовірно піднесеному настрої, оскільки її син живий та повернувся додому. Проте через те, що окупанти не дозволяли полоненим спілкуватись, спершу "Орест" від незвички був небагатослівним.

Я хочу сказати, що ми дуже щасливі, але ще боротьба та звільнення України триває. Ми обняли Діму, це була така зустріч! Я дуже боялась, що він зміниться, що його події зламають, проте ні! Наші люди та наші воїни – незламні. Він схуд до 55 кілограмів, під час зустрічі майже годину не розмовляв, адже ці чотири місяці полону їм не дозволяли спілкуватись. Я переживаю неймовірний шквал емоцій і хочу, щоб їх відчула кожна мама, кожна родина нашої країни. Щоб ми дочекались усіх з полону, з війни – живими та цілими. Та щоб ми перемогли,

– сказала мама "Ореста".

Жінка також розповіла, що її син мріє знову повернутись до фотосправи. Він хоче далі жити й працювати.

Що розповідав Дмитро "Орест" про полон

Ірина розповіла, що вони з Дмитром майже не говорили про його перебування у полоні, але деякими спогадами він таки поділився. Загалом наші захисники переживали голод, фізичні та моральні знущання. Шматочок хліба доводилось розтягувати на один день.

Йому давали шматочок хліба, а він його ділив на три частини, щоб поїсти протягом дня. Це просто жахіття 21 століття. Він розповів, що їм 10 днів не давали пити води. І говорить, що відтепер цінує кожний кусок хліба та їжу взагалі. За час полону він прочитав Біблію і сказав мені: "Мамо, тепер я знаю, чому ти нас вчила. Я тихенько читав "Отче наш", молився та розмовляв з Богом,

– розповіла Ірина.

Мама "Ореста" розповіла, що зараз звільнені полонені перебувають на реабілітації. Їм треба влитись у звичайне життя, адже вони з нього вибились на 7 місяців. Тож попереду – робота з лікарями та психологами. Натомість рідні звільнених з полону сподіваються, що матимуть можливість періодично з ними зустрічатись.

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