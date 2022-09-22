"Ореста" – пресофіцера полку захисників "Азовсталі" вчора, 22 вересня, звільнили з російського полону. 24 канал розповідає хто такий Дмитро Козацький, як хлопець опинився на "Азовсталі" та, чому він герой, біографію якого вивчатимуть в школі.
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Дмитро Козацький – біографія
Дмитру Козацькому 26 років, він родом з Рівненщини. Мама – Ірина Юрченко – працює провідницею, від початку війни рятує цивільних з фронтових міст евакуаційними потягами.
24 канал брав інтерв'ю у сестри Дмитра – Дар'ї Юрченко, де вона розповіла, що Дмитро ще зі школи захоплювався фотографією, був творчим та натхненним.
У 2014 році, коли йому було лише 18 років, Дмитро покинув навчання у польському вузі і поїхав на Майдан.
Після Революції Гідності вирушив захищати країну – вступив до лав Нацгвардії України, а потім приєднався до полку захисників Маріуполя.
Дмитро пішов на війну у 2015 році, його відправили у Маріуполь / Фото надані 24 каналу
Чому "Орест": військова служба Дмитра Козацького
Наразі Дмитро Козацький є керівником пресслужби полку захисників Маріуполя та паралельно зі службою навчається на політолога в Національному університеті "Острозька академія".
Сестра Дмитра розповідала, що брат хотів змінити ім'я з дитинства, мама усе казала "підростеш — зміниш". Так і сталось, тільки за умов, які ніхто не міг передбачити.
- З 2015 року "Орест" служив у Маріуполі. Там же для нього розпочалося і повномасштабна війна росії проти України.
- З 1 березня разом з іншими побратимами тримав оборону на заводі "Азовсталь".
Діма пішов воювати у полк захисників Маріуполя / Фото з сімейного архіву
У своїх інтерв'ю "Орест" казав, що його мотивують думки про майбутнє України – про її перемогу.
Моя країна – це сталь, яку мої співгромадяни постійно гартують, і навіть найсильніша людина не зможе зігнути чи зламати цей сталевий прут, бо наша сила в єдності. Пишаюся вами – українці,
– писав фотограф у соцмережах.
"Місце моєї смерті і мого життя", – "Орест" про "Азовсталь"
Дмитро Козацький разом з іншими захисниками перебував в оточеному Маріуполі на "Азовсталі" упродовж 84 днів. "Орест" фотографував наслідки російської агресії, але найболючішим своїм репортажем назвав фото з пораненими побратимами.
Він намагався показати світу, що українських захисників треба евакуювати з "Азовсталі". І йому це вдалось.
Українські воїни у бункерах "Азовсталі" / Фото Дмитра Козацького
Дмитро Козацький на території металургійного комбінату проникливо виконав пісню "Stafania" KALUSH Orchestra. На фоні співу чути, як безперервно летять снаряди на "Азовсталь".
Ну от і все. Дякую з прихисток "Азовсталь" – місце моєї смерті і мого життя",
– написав Орест у п'ятницю, 20 травня, у твітері та додав лінк на фото у хорошій якості, які попросив відправляти на всі журналістські премії і фотоконкурси.
Фото "Світло переможе" зроблене під час оточення фортеці "Азовсталі", що стала укриттям для тисяч цивільних людей та військових, є однією із найсильніших робіт "Ореста".
Цикл фото "Світло переможе" / Фото Дмитро Козацький
Babylon'13 опублікувало щемкий фільм захисника Дмитра Козацького із циклу стрічок "Фортеця Маріуполь". Він зняв його за день до свого виходу з "Азовсталі".
"Останній день на Азовсталі": фільм Дмитра Козацького
Полон та повернення "Ореста"
Будучи у полоні росіян Дмитро зателефонував рідним двічі – вперше у травні, вдруге – після теракту в Оленівці. Розмова була короткою, але рідні почули головне – він живий.
22 вересня пізно ввечері, після перших повідомлень про обмін полоненими, у соцмережах з'явились фото Дмитра на волі. Згодом, повернення брата підтвердила і сестра: "Я розплакалася. Так, Діма їде додому".
Згодом, з'явились офіційні підтвердження від Офісу президента, що Дмитро Козацький серед 215 захисників, яких вдалось звільнити з полону.
Уже наступного дня "Орест" зустрівся з рідними.
Орест разом з мамою та сестрою уже зустрілись на підконтрольній територій Україні / Фото Дар'я Юрченко
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