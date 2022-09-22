"Ореста" – пресофіцера полку захисників "Азовсталі" вчора, 22 вересня, звільнили з російського полону. 24 канал розповідає хто такий Дмитро Козацький, як хлопець опинився на "Азовсталі" та, чому він герой, біографію якого вивчатимуть в школі.

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Дмитро Козацький – біографія

Дмитру Козацькому 26 років, він родом з Рівненщини. Мама – Ірина Юрченко – працює провідницею, від початку війни рятує цивільних з фронтових міст евакуаційними потягами.

24 канал брав інтерв'ю у сестри Дмитра – Дар'ї Юрченко, де вона розповіла, що Дмитро ще зі школи захоплювався фотографією, був творчим та натхненним.

У 2014 році, коли йому було лише 18 років, Дмитро покинув навчання у польському вузі і поїхав на Майдан.

Після Революції Гідності вирушив захищати країну – вступив до лав Нацгвардії України, а потім приєднався до полку захисників Маріуполя.

Дмитро пішов на війну у 2015 році, його відправили у Маріуполь / Фото надані 24 каналу

Чому "Орест": військова служба Дмитра Козацького

Наразі Дмитро Козацький є керівником пресслужби полку захисників Маріуполя та паралельно зі службою навчається на політолога в Національному університеті "Острозька академія".

Сестра Дмитра розповідала, що брат хотів змінити ім'я з дитинства, мама усе казала "підростеш — зміниш". Так і сталось, тільки за умов, які ніхто не міг передбачити.

З 2015 року "Орест" служив у Маріуполі. Там же для нього розпочалося і повномасштабна війна росії проти України.

З 1 березня разом з іншими побратимами тримав оборону на заводі "Азовсталь".



Діма пішов воювати у полк захисників Маріуполя / Фото з сімейного архіву

У своїх інтерв'ю "Орест" казав, що його мотивують думки про майбутнє України – про її перемогу.

Моя країна – це сталь, яку мої співгромадяни постійно гартують, і навіть найсильніша людина не зможе зігнути чи зламати цей сталевий прут, бо наша сила в єдності. Пишаюся вами – українці,

– писав фотограф у соцмережах.

"Місце моєї смерті і мого життя", – "Орест" про "Азовсталь"

Дмитро Козацький разом з іншими захисниками перебував в оточеному Маріуполі на "Азовсталі" упродовж 84 днів. "Орест" фотографував наслідки російської агресії, але найболючішим своїм репортажем назвав фото з пораненими побратимами.

Він намагався показати світу, що українських захисників треба евакуювати з "Азовсталі". І йому це вдалось.

Українські воїни у бункерах "Азовсталі" / Фото Дмитра Козацького

Дмитро Козацький на території металургійного комбінату проникливо виконав пісню "Stafania" KALUSH Orchestra. На фоні співу чути, як безперервно летять снаряди на "Азовсталь".

Довідка. 17 травня Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив заяву під назвою "Гарнізон "Маріуполь" виконав поставлене бойове завдання". У ній йшлось про те, що командири підрозділів, які перебувають на "Азовсталі", отримали наказ зберегти життя особового складу.

Ну от і все. Дякую з прихисток "Азовсталь" – місце моєї смерті і мого життя",

– написав Орест у п'ятницю, 20 травня, у твітері та додав лінк на фото у хорошій якості, які попросив відправляти на всі журналістські премії і фотоконкурси.

Фото та відео "Ореста" облетіли увесь світ Поки Козацький перебував у російському полоні, йому присудили престижну нагороду Grand Press Photo 2022.

Фото "Світло переможе" зроблене під час оточення фортеці "Азовсталі", що стала укриттям для тисяч цивільних людей та військових, є однією із найсильніших робіт "Ореста".



Цикл фото "Світло переможе" / Фото Дмитро Козацький

Babylon'13 опублікувало щемкий фільм захисника Дмитра Козацького із циклу стрічок "Фортеця Маріуполь". Він зняв його за день до свого виходу з "Азовсталі".

"Останній день на Азовсталі": фільм Дмитра Козацького

Полон та повернення "Ореста"

Будучи у полоні росіян Дмитро зателефонував рідним двічі – вперше у травні, вдруге – після теракту в Оленівці. Розмова була короткою, але рідні почули головне – він живий.

22 вересня пізно ввечері, після перших повідомлень про обмін полоненими, у соцмережах з'явились фото Дмитра на волі. Згодом, повернення брата підтвердила і сестра: "Я розплакалася. Так, Діма їде додому".

Згодом, з'явились офіційні підтвердження від Офісу президента, що Дмитро Козацький серед 215 захисників, яких вдалось звільнити з полону.

Уже наступного дня "Орест" зустрівся з рідними.



Орест разом з мамою та сестрою уже зустрілись на підконтрольній територій Україні / Фото Дар'я Юрченко

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