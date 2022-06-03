Вшанування Дмитра Козацького стало найзворушливішим моментом гала-концерту. Його світлини з "Азовсталі" облетіли цілий світ.
Важливо Коли Діма повернеться, на 4 дні закриємось помовчати і поплакати, – наречена бійця "Азовсталі"
У своїх соцмережах Козацький підписував світлини так: "Спасибі за притулок, "Азовсталь", – місцю моєї смерті і мого життя.
Поки я буду в полоні, залишу вам фото в найкращій якості, відправляйте їх на всі журналістські премії і фотоконкурси, якщо щось виграю, після виходу буде дуже приємно. Дякую всім за підтримку. До зустрічі,
– написав Дмитро "Орест" Козацький.
"Ми віримо, що наступного року під час конкурсу Дмитро отримає цей диплом особисто від нас. Чекаємо на нього живим і здоровим", – сказала на сцені президентка Grand Press Foundation Вероніка Міровська.
Дивіться світлини Дмитра Козацького "Ореста" з Азовсталі:
Спеціальний лист
Посол України у Варшаві Андрій Дещиця надіслав учасникам спеціального листа. В ньому він розповів, наскільки важлива робота фотожурналістів. Багато хто поплатився життям за бажання задокументувати не лише злочини, а й війну.
"Від себе та від імені всіх українців хотів би подякувати всім журналістам, які день за днем, годину за годиною, ризикуючи життям, документують звірства війни, яку Росія розв’язала проти України", – написав Андрій Дещиця.
Останні новини щодо захисників Маріуполя
- Головне управління розвідки Міністерства оборони України провело спецоперацію щодо постачання допомоги захисникам на "Азовсталі". Відразу декілька українських екіпажів не побоялися російських обстрілів, щоб надати допомогу своїм побратимам.
- Мати захисника Маріуполя розповіла, що вже півтора місяця не має зв'язку із сином, який потрапив до російського полону. Востаннє вона спілкувалася зі своєю дитиною ще 9 квітня.
- Рідні захисників "Маріуполя" не підтверджують інформацію про вивезення одного із військових на територію Чечні. Вони вважають це елементами російської пропаганди.
- Україна має інформацію щодо умов утримання українських захисників Маріуполя, яких евакуювали на окуповані території. Однак оголошувати деталі українська влада не може.
- Еммануель Макрон та Олаф Шольц 28 травня провели розмову з Володимиром Путіним. Президент Франції та канцлер Німеччини вимагають звільнити близько 2500 захисників Маріуполя.
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