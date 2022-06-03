Вшанування Дмитра Козацького стало найзворушливішим моментом гала-концерту. Його світлини з "Азовсталі" облетіли цілий світ.

Важливо Коли Діма повернеться, на 4 дні закриємось помовчати і поплакати, – наречена бійця "Азовсталі"

У своїх соцмережах Козацький підписував світлини так: "Спасибі за притулок, "Азовсталь", – місцю моєї смерті і мого життя.

Поки я буду в полоні, залишу вам фото в найкращій якості, відправляйте їх на всі журналістські премії і фотоконкурси, якщо щось виграю, після виходу буде дуже приємно. Дякую всім за підтримку. До зустрічі,

– написав Дмитро "Орест" Козацький.

"Ми віримо, що наступного року під час конкурсу Дмитро отримає цей диплом особисто від нас. Чекаємо на нього живим і здоровим", – сказала на сцені президентка Grand Press Foundation Вероніка Міровська.

Дивіться світлини Дмитра Козацького "Ореста" з Азовсталі:

Спеціальний лист

Посол України у Варшаві Андрій Дещиця надіслав учасникам спеціального листа. В ньому він розповів, наскільки важлива робота фотожурналістів. Багато хто поплатився життям за бажання задокументувати не лише злочини, а й війну.

"Від себе та від імені всіх українців хотів би подякувати всім журналістам, які день за днем, годину за годиною, ризикуючи життям, документують звірства війни, яку Росія розв’язала проти України", – написав Андрій Дещиця.

Останні новини щодо захисників Маріуполя

Головне управління розвідки Міністерства оборони України провело спецоперацію щодо постачання допомоги захисникам на "Азовсталі". Відразу декілька українських екіпажів не побоялися російських обстрілів, щоб надати допомогу своїм побратимам.

Мати захисника Маріуполя розповіла, що вже півтора місяця не має зв'язку із сином, який потрапив до російського полону. Востаннє вона спілкувалася зі своєю дитиною ще 9 квітня.

Рідні захисників "Маріуполя" не підтверджують інформацію про вивезення одного із військових на територію Чечні. Вони вважають це елементами російської пропаганди.

Україна має інформацію щодо умов утримання українських захисників Маріуполя, яких евакуювали на окуповані території. Однак оголошувати деталі українська влада не може.

Еммануель Макрон та Олаф Шольц 28 травня провели розмову з Володимиром Путіним. Президент Франції та канцлер Німеччини вимагають звільнити близько 2500 захисників Маріуполя.

Дізнайтесь більше – евакуація поранених з Азовсталі: все, що потрібно знати: дивіться відео