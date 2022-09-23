Відео зворушливої зустрічі на своїй сторінці в інстаграм опублікувала сестра Дмитра Дар'я Юрченко. Переглядаючи його, просто неможливо стримати сльози.

Важливо Герої повернулись додому: український захисник поцілував рідну землю після полону

Дар'я зафільмувала момент возз'єднання родини. На оприлюднених кадрах видно як Дмитро йде до сестри та мати з букетами квітів. Навіть попри полон, довгі місяці розлуки та весь жах, який пережив чоловік, йому кортіло зробити найріднішим жінкам приємне.

Рідні побачили його змученим, худим, але нескореним, зі щирою посмішкою на обличчі. Ба більше, "Орест" навіть пожартував, що просто худ до літа.

Довгоочікувана зустріч Дмитра Козацького з рідними: дивіться зворушливе відео

Очевидно, що "Оресту" вже дали телефон і він має доступ до твітеру. Перший його пост після полону виглядав так: Привіт, мій коханий твіттер, щасливий знову бути з вами, щасливий знову бути в Україні. Також він написав, що щасливий нарешті обійняти своїх найрідніших. Він подякував всім, хто зробив цей обмін можливим.

Найболючіше, що багато побратимів вже ніколи не побачать своїх сімей після російського теракту в Оленівці. Однак ми маємо докладати зусиль, щоб ті хто там залишився, повернулися додому найближчим часом, тільки тоді я буду щасливий повною мірою. Я вдома – в Україні! Продовжуємо боротьбу далі,

– наголосив він.

Ввечері 21 вересня Україна повернула з російського полону 215 українських військових, зокрема, захисників "Азовсталі". Перед виходом з "Азовсталі" Дмитро Козацький виклав фото із циклу про життя оборонців Маріуполя і дозволив поширювати їх, доки він перебуватиме у полоні. Зрештою, його фото здобули переможні місця на фотовиставці у Парижі.

Варте вашої уваги – Захисник Маріуполя показав потужні фото на розвалах: дивіться відео