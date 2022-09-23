Український захисник поцілував землю після полону
Наша країна повернула з полону 215 захисників та захисниць. Лише за зовнішнім виглядом зрозуміло, що росія утримувала військовополонених неналежно. І ось 21 вересня стало справжнім святом для усіх українців: герої повернулися додому. Координаційний штаб з обміну опублікував відео, на якому військові повертаються на територію України.
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Захисники та захисниці емоційно обіймають одне одного, допомагають пораненим, а один із військових встав на коліна та поцілував рідну землю.
Реально, найкраща земля у світі,
— сказав він.
Від цього моменту одразу навертаються сльози, адже попри все, що вони пережили, не втратили бойового духу.
Поцілував землю після обміну: дивіться відео
Повернення українських захисників з полону: коротко
- Увечері 21 вересня в Україну повернулися 215 захисників. Серед них – 108 оборонців "Азовсталі". Декілька місяців захисники "Азовсталі" перебували у полоні.
- Відомо, що Україна обміняла віктора медведчука на 200 українських військових. Проте в обмін на 5 бойових командирів українська сторона віддала 55 ворогів.
- Близько 00:00 у ніч на 22 вересня у мережі опублікували фото звільнених командирів – захисників "Азовсталі": Дениса Прокопенка, Сергія Волинського та Святослава Паламара. Згодом Володимир Зеленський повідомив, що звільнити вдалося 5 командирів "Азовсталі". До кінця війни вони перебуватимуть у Туреччині. Рідні зможуть зустрітися з героями.
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