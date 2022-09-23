Український захисник поцілував землю після полону

Наша країна повернула з полону 215 захисників та захисниць. Лише за зовнішнім виглядом зрозуміло, що росія утримувала військовополонених неналежно. І ось 21 вересня стало справжнім святом для усіх українців: герої повернулися додому. Координаційний штаб з обміну опублікував відео, на якому військові повертаються на територію України.

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Захисники та захисниці емоційно обіймають одне одного, допомагають пораненим, а один із військових встав на коліна та поцілував рідну землю.

Реально, найкраща земля у світі,
— сказав він.

Від цього моменту одразу навертаються сльози, адже попри все, що вони пережили, не втратили бойового духу.

Поцілував землю після обміну: дивіться відео

Повернення українських захисників з полону: коротко

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