Украинский защитник поцеловал землю после плена

Наша страна вернула из плена 215 защитников и защитниц. Только по внешнему виду понятно, что Россия удерживала военнопленных ненадлежаще. И вот 21 сентября стало настоящим праздником для всех украинцев: герои вернулись домой. Координационный штаб по обмену опубликовал видео, на котором военные возвращаются на территорию Украины.

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Защитники и защитницы эмоционально обнимают друг друга, помогают раненым, а один из военных встал на колени и поцеловал родную землю.

Реально, лучшая земля в мире,
– сказал он.

С этого момента сразу обращаются слезы, ведь несмотря на все, что они пережили, не потеряли боевой дух.

Поцеловал землю после обмена: смотрите видео

Возвращение украинских защитников из плена: коротко

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