Сестра "Ореста" про його повернення й тих, хто ще в полоні

У переліку звільнених з полону був і Дмитро Козацький з позивним "Орест". Хлопець став одним із найвпізнаваніших захисників "Азовсталі", адже його фото, які розлетілися по всьому світу, змусили людей вимагати повернення захисників додому та вселили надію, що "світло переможе". Так, сестра "Ореста" поділилася радісними емоціями після зустрічі та закликали пам'ятати про тих, хто ще перебуває в полоні.

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Сестра пресофіцера полку захисників "Азовсталі" повідомила, що 22 вересня зустрілася з братом.

Сьогодні сталася подія, якої я чекала 7 місяців – я зустрілася з моїм Дімою. Я не вірю, справді. Сьогодні його обняла і відчула просто шкіру і кістки,

– заявила дівчина.

Вона радісно розповіла, що це дійсно її брат, адже "говорив як Діма, поводив себе як Діма, і навіть пробував щось там командувати".

За словами сестри героя, сьогоднішня зустріч дала їй зрозуміти, що українських героїв і героїнь ніхто і ніколи не зламає. Їх можуть морити голодом, катувати тощо, але український дух не зламати. Вони продовжуватимуть боротися за Україну.

Вона також подякувала усім за підтримку, і додала, що детальніша інформація буде згодом.

Крім того, дівчина закликала пам'ятати про тих, хто наразі продовжує перебувати у полоні на російській території. Вона наголосила, що не слід цією подією масштабного повернення забувати про них. Навпаки – треба робити все, аби повернути кожного українця.

Повернення українських захисників з полону: коротко

Увечері 21 вересня Україну сколихнула радісна звістка – додому повернулися 215 захисників. Серед них – 108 оборонців "Азовсталі". Декілька місяців захисники "Азовсталі" перебували у полоні.

Відомо, що Україна обміняла віктора медведчука на 200 українських військових. Проте в обмін на 5 бойових командирів українська сторона віддала 55 ворогів.

Близько 00:00 у ніч на 22 вересня у мережі опублікували фото звільнених командирів – захисників "Азовсталі": Дениса Прокопенка, Сергія Волинського та Святослава Паламара. Згодом Володимир Зеленський повідомив, що звільнити вдалося 5 командирів "Азовсталі". До кінця війни вони перебуватимуть у Туреччині. Рідні зможуть зустрітися з героями.

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