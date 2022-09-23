Сестра "Ореста" о его возвращении и тех, кто еще в плену

В перечне освобожденных из плена был и Дмитрий Казацкий с позывным "Орест". Парень стал одним из самых узнаваемых защитников "Азовстали", ведь его фото, разлетевшиеся по всему миру, заставили людей потребовать возвращения защитников домой и внушили надежду, что "свет победит". Так, сестра "Ореста" поделилась радостными эмоциями после встречи и призвали помнить о тех, кто еще находится в плену.

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Сестра пресс-офицера полка защитников "Азовстали" сообщила, что 22 сентября встретилась с братом.

Сегодня произошло событие, которого я ждала 7 месяцев – я встретилась с моим Димой. Я не верю, действительно. Сегодня его обняла и почувствовала просто кожу и кости,

– заявила девушка.

Она радостно рассказала, что это действительно ее брат, ведь "говорил как Дима, вел себя как Дима, и даже пробовал что-то там командовать".

По словам сестры героя, сегодняшняя встреча дала ей понять, что украинских героев и героинь никто никогда не сломает. Их могут морить голодом, пытать и так далее, но украинский дух не сломать. Они будут продолжать бороться за Украину.

Она также поблагодарила всех за поддержку, и добавила, что более подробная информация будет потом.

Кроме того, девушка призвала помнить о тех, кто продолжает находиться в плену на российской территории. Она подчеркнула, что не следует этим событием масштабного возвращения забывать о них. Напротив – нужно делать все, чтобы вернуть каждого украинца.

Возвращение украинских защитников из плена: коротко

Вечером 21 сентября Украину всколыхнуло радостное известие – домой вернулись 215 защитников. Среди них – 108 защитников "Азовстали". Несколько месяцев защитники "Азовстали" находились в плену.

Известно, что Украина обменяла виктора медведчука на 200 украинских военных. Однако в обмен на пять боевых командиров украинская сторона отдала 55 врагов.

Около 00:00 в ночь на 22 сентября в сети опубликовали фото освобожденных командиров – защитников "Азовстали": Дениса Прокопенко, Сергея Волынского и Святослава Паламара. Впоследствии Владимир Зеленский сообщил, что уволить удалось 5 командиров "Азовстали". До конца войны они будут находиться в Турции. Родственники смогут встретиться с героями.

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