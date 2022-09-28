Через російський полон, медична допомога потрібна кожному звільненому українському захиснику та захисниці. Про це в ефірі 24 каналу ексклюзивно розповів Максим Жорін – колишній командир полку "Азов".

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За його словами, зараз вже вдалося провести майже усі необхідні аналізи, щоб зрозуміти, кому і яка потрібна допомога. Виходячи з цього, оборонців вже розподілили по різних медичних закладах.

Є й ті, хто може отримувати медичну допомогу вдома. Вони вже перебувають поруч зі своїми близькими та рідними. Однак навіть ті, хто перебувають у лікарнях, побачились зі своїми родичами.

Разом з тим, деяким воїнам доведеться відновлюватися дуже довго після того, що вони пережили.

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Чим можуть допомогти українці

Патронатна служба полку "Азов" зараз працює на максимальних потужностях. Жорін зазначив, що їм потрібна допомога.

Окрім того, що зараз захисники постійно отримують поранення на фронті, інших поточних проблем, зараз на їхні плечі лягла історія з реабілітацією та відновленням тих, кого ми забираємо. Тому допомога справді потрібна,

– наголосив колишній командир.

За їхніми контактами у соціальних мережах можна знайти усі реквізити, щоб їх можна було повернути у стрій якомога швидше, додав він.

"Скажу більше, що дехто з них, попри офіційне перебування на лікарняному, вже формально працюють та займаються своїми військовими справами", – зазначив Жорін.

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