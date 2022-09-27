Захисники пройшли справжнє пекло на землі, адже країна-агресорка порушує кожну статтю Женевських конвенцій. Стан героїв жахливий, ледь не у кожного анорексія.

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Серед тих, хто повернувся додому був й Микола "Фрост" Кущ. Хлопець показав, як змінилось його тіло за час оборони "Азовсталі" та після повернення з російського полону:

Зауважимо, зріст "Фроста" 196 сантиметрів. Вага, з якою він повернувся із полону, є недостатньою для нього.

"Фрост" у полкові будні / Фото з фейсбуку "TV7 Маріуполь"



"Фрост" під час оборони Азовсталі / Фото з фейсбуку "TV7 Маріуполь"



"Фрост" після російського полону / Фото з фейсбуку "TV7 Маріуполь"

Захиснику України Діанову бракує 4 сантиметрів кістки

Після звільнення з російського полону з'явились моторошні фото морського піхотинця Михайла Діанова, на яких видно, як на нього вплинуло перебування у ворога. Ще в травні у захисника Маріуполя на світлині, яка стала символом боротьби, було видно перебинтовану руку. Вочевидь, полон та відсутність медичної допомоги погіршив ситуацію та стан здоров'я військовослужбовця.

Був відкритий збір коштів на лікування морського піхотинця. За добу вдалось зібрати понад 5 мільйонів гривень. Рідні захисника неймовірно вдячні за підтримку й оголосили збір закритим.

Варте уваги – Михайлу Діанову бракує 4 см кістки: дивіться відео

Стан звільнених бійців шокує

Стан звільнених з полону українських захисників шокує лікарів. Майже всі 215 осіб мають крайній ступінь анорексії.

Голова патронатної служби полку захисників "Азовсталі" Олена Толкачова наголосила, що хлопці – знесилені. У них є контузії, багато прихованих переломів та різні ступені загострення хронічних хвороб. Кожен із них потребує медичної допомоги.

Дивіться більше – у якому стані звільнені з полону захисники: відео

Що відомо про повернення захисників "Азовсталі"