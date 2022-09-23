Відповідну інформацію повідомила журналістка. Вона також оприлюднила кадри руки військового після важкого поранення.
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Діанову потрібне довге лікування
Ціна полону. І яскравий доказ "гуманності" наших ворогів. Рука Михайла Діанова, захисника "Азовсталі", якого звільнили 21 вересня після чотирьох місяців полону. Поранена рука не те що не зрослася. В ній не вистачає 4-х сантиметрів кістки,
– мовиться в повідомленні.
Попередньо відомо, що лікування та відновлення явно розтягнеться надовго. Саме тому Михайлу Діанову потрібна допомога грошова, моральна, соціальна, медична.
Донька військового також попросила про допомогу для батька
Донька захисника Маріуполя у сторіз в інстаграм також написала, що татові потрібне лікування.
Хто має бажання допомогти і підтримати, картка моно (монобанку – 24 канал),
– повідомила Катерина Діанова.
Також вона дала реквізити своєї картки в монобанку: 4441 1144 1404 1697.
Серед знімків - реквізити картки сестри Михайла.