Відповідну інформацію повідомила журналістка. Вона також оприлюднила кадри руки військового після важкого поранення.

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Діанову потрібне довге лікування

Ціна полону. І яскравий доказ "гуманності" наших ворогів. Рука Михайла Діанова, захисника "Азовсталі", якого звільнили 21 вересня після чотирьох місяців полону. Поранена рука не те що не зрослася. В ній не вистачає 4-х сантиметрів кістки,

– мовиться в повідомленні.

Попередньо відомо, що лікування та відновлення явно розтягнеться надовго. Саме тому Михайлу Діанову потрібна допомога грошова, моральна, соціальна, медична.

Донька військового також попросила про допомогу для батька

Донька захисника Маріуполя у сторіз в інстаграм також написала, що татові потрібне лікування.

Хто має бажання допомогти і підтримати, картка моно (монобанку – 24 канал),

– повідомила Катерина Діанова.

Також вона дала реквізити своєї картки в монобанку: 4441 1144 1404 1697.

Серед знімків - реквізити картки сестри Михайла.