Соответствующую информацию сообщила журналистка. Она также обнародовала больные кадры руки военного после тяжелого ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ " Украина вернула из плена защитника "Азовстали" Дианова - военного с раненой рукой

Дианову нужно долгое лечение

Цена плена. И яркое доказательство "гуманности" наших врагов. Рука Михаила Дианова, защитника "Азовстали", освобожденного 21 сентября после четырех месяцев плена. Раненая рука не то что не срослась. В ней не хватает 4-х сантиметров кости,

– говорится в сообщении.

По словам сестры военного, кость в руке не сросла. Предварительно известно, что лечение и восстановление будет длиться долго.

Именно поэтому Михаилу Дианову нужна денежная, нравственная, социальная, медицинская помощь.

Дочь военного также попросила о помощи для отца

Дочь защитника Мариуполя в стороз в инстаграмм также написала , что папе нужно лечение.

Кто хочет помочь и поддержать, карта моно (монобанка – 24 канал),

– сообщила Екатерина Дианова.

Она дала реквизиты своей карты в монобанке: 4441 1144 1404 1697 .

Кроме того, Виолетта Киртока опубликовала реквизиты карточки сестры Михаила – Елены Лаврушко:

номер карты: 5167 9856 6097 0773;

счет: 262 0369 3506 959;

IBAN – UA 0930 5299 0000 0262 0369 356 959;

банк получателя – АО КБ "ПриватБанк", Киев, Украина.



Реквизиты карточки сестры Михаила Дианова / Скриншот Виолетты Киртоки

Дочь защитника Мариуполя показала, как выглядит раненая рука отца. На фото действительно тяжело смотреть.

Михаил Дианов нуждается в лечении, на которые нужны деньги / Фото Виолетты Киртоки

Что известно о Михаиле Дианове

Мир узнал о морском пехотинце Михаиле Дианове весной 2022 года. Тогда его фото с поломанной рукой из "Азовстали" облетели весь мир. К сожалению, кроме раненой руки у военного были шаровые в обеих ногах.

В мае 2022 Михаил Дианов вместе с другими защитниками попал в плен.

Уволить бойца и еще более 200 его собратьев удалось поздно вечером 21 сентября. На опубликованных тогда фото видно, что военный очень похудел.

Известно, что 42-летний Михаил Дианов родом из Тернополя. Он старший сержант 6-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

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