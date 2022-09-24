На лікування героя потрібно багато грошей, тому українці одразу ж організували збір. За добу вдалося зібрати понад 5 мільйонів гривень.

До теми Вся Україна не стримує сліз радості: що відомо про повернення захисників "Азовсталі" з полону

Історія морського піхотинця

Про Михайла Діанова дізналися весною 2022 року. Тоді його фото з поламаною рукою з "Азовсталі" облетіли увесь світ. У військового також були кульові поранення в обох ногах.

У травні 2022 року Михайло Діанов разом з іншими захисниками потрапив у полон.

Звільнити бійця та ще понад 200 його побратимів вдалось пізно ввечері 21 вересня. Зовні на вигляд одразу було помітно, як він схуд.

За словами сестри військового, кістка у руці не зрослася, там бракує 4 сантиметрів. Попередньо відомо, що лікування та відновлення триватиме довго.

Як допомогти захиснику

Тепер Михайлу потрібна грошова, моральна, соціальна, медична допомога.

Донька захисника Маріуполя у сторіз в інстаграм також написала, що татові потрібне лікування.Вона дала реквізити своєї картки в монобанку: 4441 1144 1404 1697.

Окрім того, журналістка Віолетта Кіртока опублікувала реквізити картки сестри Михайла – Олени Лаврушко:

номер картки: 5167 9856 6097 0773;

рахунок: 262 0369 3506 959;

IBAN – UA 0930 5299 0000 0262 0369 356 959;

банк одержувача – АТ КБ "Приватбанк", Київ, Україна.

Росіяни катували українців у полоні

Полонені, яких повернули за обміном 21 вересня, перебувають в різному стані. Очільник ГУР МО Кирило Буданов розповідав, що багатьох із них російські військові катували.

За словами Буданова, є люди, які фізично у більш-менш нормальному стані, за винятком хронічного недоїдання. Проте є й ті, до яких окупанти застосовували тортури. І відсоток таких людей великий.

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