На лечение героя нужно много денег, поэтому украинцы сразу же организовали сбор. За сутки удалось собрать более 5 миллионов гривен.

К теме Вся Украина не сдерживает слез радости: что известно о возвращении защитников "Азовстали" из плена

История морского пехотинца

О Михаиле Дианове узнали весной 2022 года. Тогда его фото с поломанной рукой из "Азовстали" облетели весь мир. У военного также были пулевые ранения в обеих ногах.

В мае 2022 Михаил Дианов вместе с другими защитниками попал в плен.

Освободить бойца и еще более 200 его собратьев удалось поздно вечером 21 сентября. Внешне с виду сразу было заметно, как он похудел.

По словам сестры военного, кость в руке не срослась, там не хватает 4 сантиметров. Предварительно известно, что лечение и восстановление будет длиться долго.

Как помочь защитнику

Теперь Михаилу нужна денежная, моральная, социальная, медицинская помощь.

Дочь защитника Мариуполя в сторис в инстаграм также написала, что папе нужно лечение. Она дала реквизиты своей карты в монобанке: 4441 1144 1404 1697.

Кроме того, журналистка Виолетта Киртока опубликовала реквизиты карточки сестры Михаила – Елены Лаврушко:

номер карты: 5167 9856 6097 0773;

счет: 262 0369 3506 959;

IBAN – UA 0930 5299 0000 0262 0369 356 959;

банк получателя – АО КБ "ПриватБанк", Киев, Украина.

Россияне пытали украинцев в плену

Пленники, которых вернули по обмену 21 сентября, находятся в разном состоянии. Глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказывал, что многих из них российские военные пытали.

По словам Буданова, есть люди, которые физически в более или менее нормальном состоянии, за исключением хронического недоедания. Однако есть и те, к которым оккупанты применяли пытки. И процент таких людей большой.

Больше о Михаиле Дианове: смотрите видео