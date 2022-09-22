Під час брифінгу начальник ГУР розповів, що стан полонених, яких повернули 21 вересня, доволі різний. Про це повідомляє 24 канал.

У якому стані звільнені герої

За словами Буданова, є люди, які фізично у більш-менш нормальному стані, за винятком хронічного недоїдання. Проте є й ті, до яких окупанти застосовували тортури. І відсоток таких людей великий.

Але не можна сказати, що люди навмисно ділилися за певними категоріями. Це залежало від місць їх перебування,

– сказав Буданов.

Він пояснив, що окупанти тримали захисники Маріуполя перебували не тільки в Оленівці, як планувалося раніше. Звільнені полонені перебували в різних місцях на території окупованої України та росії.

Спершу звільнених військових розпитають слідчі

Очільник МВС Денис Монастирський сказав, що головне зараз – забезпечити відновлення звільнених полонених. Вони розповідали багато неприємних речей.

Вони дійсно були досить різкими щодо того, що вони пережили. Спочатку з ними поспілкуються безперечно слідчі українські, які зафіксують ці злочини, які були вчинені там, і, я думаю, що паралельно українська громадськість це зможе також почути від них особисто,

– сказав Денис Монастирський.