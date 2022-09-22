Відповідну інформацію повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак на брифінгу 22 вересня. Він також додав, що процес координували від ранку 21 вересня.

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У Офісі Президента розповіли, що обмін затримався на декілька годин

Очільник Офісу Президента пояснив, що над обміном працювали СБУ, розвідка, ОП, МВС. Також у цьому процесі була задіяна Туреччина.

Взагалі все відбувалось в 4 країнах, в 4 точках. З самого ранку ми координували,

– пояснив Єрмак.

За словами глави Офісу Президента:

у Ріяді, столиці Саудіввської Аравії, перебував спеціальний посланник президента України Рустем Умеров, який займався операцією щодо визволення іноземців;

у Анкарі, столиці Туреччини, перебував начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов та очільник МВС Денис Монастирський;

у Чернігівській області – виконувач обов'язків голови СБУ Василь Малюк, заступник начальника Головного управління розвідки Дмитро Усов та уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами очільника Офісу Президента, обмін затримався на 7 – 8 годин.

У розвідці розповіли, як вдалось повернути командирів

Кирило Буданов розповів, що з полону вдалось повернути:

118 бійців Національної гвардії, з них 108 – бійці полку Дениса Прокопенка;

50 – з військово-морських сил;

22 – з інших підрозділів ЗСУ;

9 – з Держприкордонслужби;

9 – з Національної поліції;

9 – з підрозділів тероборони;

1 – з СБУ;

1 – з Державної спеціальної служби транспорту.

1 – з Державної митної служби;

а також 2 цивільних.

За словами Буданова з 10 іноземців: 2 – з США, 5 – з Великої Британії, а також по одному громадянину з Марокко, Хорватії та Швеції.

Це черговий етап обміну. Він є найбільшим обміном, який проведений за це час війни,

– розповів Кирило Буданов.

За словами начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, обмін проходив в Україні, Польщі, Туреччини та Саудівської Аравії. Кирило Буданов сказав, що обмін пройшов успішно та пообіцяв, що повернуть всіх.

Також очільник МВС Денис Монастирський заявив, що процес обміну затягнувся до 12 годин.

Ба більше, наші командири не знали, де вони, куди їдуть.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що повернення наших героїв з полону – це історія про довіру громадян до держави.

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