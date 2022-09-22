Соответствующую информацию сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак на брифинге 22 сентября. Он также добавил, что процесс координировали с утра 21 сентября.

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В Офисе Президента рассказали, что обмен задержался на несколько часов

Глава Офиса Президента пояснил, что над обменом работали СБУ, разведка, ОП, МВД. Также в этом процессе была задействована Турция.

Вообще, все происходило в 4 странах, в 4 точках. С самого утра мы координировали,

– объяснил Ермак.

По словам главы Офиса Президента:

в Рияде, столице Саудовской Аравии, находился специальный посланник президента Украины Рустем Умеров, который занимался операцией по освобождению иностранцев;

в Анкаре, столице Турции, находился начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов и глава МВД Денис Монастырский;

в Черниговской области – исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк, заместитель начальника Главного управления разведки Дмитрий Усов и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По словам главы Офиса Президента, обмен задержался на 7 – 8 часов.

В разведке рассказали, как удалось вернуть командиров

Кирилл Буданов рассказал, что из плена удалось вернуть:

118 бойцов Национальной гвардии, из них 108 – бойцы полка Дениса Прокопенко;

50 – из военно-морских сил;

22 – из других подразделений ВСУ;

9 – из Госпогранслужбы;

9 – из Национальной полиции;

9 – из подразделений теробороны;

1 – из СБУ;

1 – из Государственной специальной службы транспорта.

1 – из Государственной таможенной службы;

а также 2 гражданских.

По словам Буданова из 10 иностранцев: 2 – из США,