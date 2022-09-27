Защитники прошли настоящий ад на земле, ведь страна-агрессор нарушает каждую статью Женевских конвенций. Состояние героев ужасное, чуть ли не у каждого анорексия.

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Среди вернувшихся домой был и Николай "Фрост" Кущ. Парень показал, как изменилось его тело за время обороны "Азовстали" и после возвращения из российского плена:

Заметим, рост "Фроста" 196 сантиметров. Вес, с которым он вернулся из плена, недостаточный для него.

"Фрост" в полковые будни / Фото из фейсбука "TV7 Мариуполь"



"Фрост" во время обороны Азовстали / Фото из фейсбука "TV7 Мариуполь"



"Фрост" после российского плена / Фото из фейсбука "TV7 Мариуполь"

Защитнику Украины Дианову не хватает 4 сантиметров кости

После освобождения из российского плена появились жуткие фото морского пехотинца Михаила Дианова, на которых видно, как на него повлияло пребывание у врага. Еще в мае у защитника Мариуполя на фотографии, ставшей символом борьбы, была видна перебинтованная рука. Очевидно, плен и отсутствие медицинской помощи ухудшило ситуацию и состояние здоровья военнослужащего.

Был открыт сбор средств на лечение морского пехотинца. За сутки удалось собрать более 5 миллионов гривен. Родные защитника невероятно благодарны за поддержку и объявили сбор закрытым.

Достойно внимания – Михаилу Дианову не хватает 4 см кости: смотрите видео

Состояние уволенных бойцов шокирует

Состояние освобожденных из плена украинских защитников шокирует врачей. Почти все 215 человек имеют крайнюю степень анорексии.

Глава патронатной службы полка защитников "Азовстали" Елена Толкачева подчеркнула, что ребята – обессиленные. У них есть контузии, много скрытых переломов и разные степени обострения хронических заболеваний. Каждый из них нуждается в медицинской помощи.

Смотрите больше – в каком состоянии освобожденные из плена защитники: видео

Что известно о возвращении защитников "Азовстали"