"Хімік" каже, що він перебував у нормальних умовах, його годували. Про це він розповів в прямому ефірі блогера Ігоря Лаченкова, передає 24 канал.

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Коли побачив хлопців, у мене почали сльози навертатися,

– розповів Касаткін.

Він додав, що бійці були такі худі, ніби пройшли концтабір.

Нагадаємо, Касаткін просив українців не називати його героєм. За його словами, він "всього лиш" виконував свої функції військовослужбовця з відповідною посадою. "Хімік" наголосив, що герої загинули у Маріуполі.

Крім того, він закликав громадян більше нагадувати про його побратимів, які ще залишились у полоні росіян. Це потрібно робити, поки вони не повернуться.

Що відомо про повернення захисників "Азовсталі"

Ввечері 21 вересня в Україну з російського полону повернулися 215 захисників. Серед них – 108 оборонців "Азовсталі".

Обміняли також п'ятеро командирів, до кінця війни вони перебуватимуть в Туреччині.

Близько 200 оборонців обміняли на медведчука. За командирів росії віддали 55 зрадників України.

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