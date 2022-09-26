Бійців завели до літака. Спочатку він думав, що їх везуть у Сибір або Туреччину. Про це Касаткін розповів у прямому ефірі блогера Ігоря Лаченкова, повідомляє 24 канал.

До речі Додому повернулися кілька захисників "Азовсталі": серед них і Давид "Хімік" Касаткін

Прилетіли. Відкриваються двері, ми чуємо русаки розмовляють. Думаю, все, десь в росії, Сибірі,

– каже "Хімік".

Виявилось, що прилетіли в Москву. Там літаки підзаправились, а звідти вирушили до Гомеля, що в білорусі. Тільки тоді хлопці зрозуміли, що їх обмінюють.

За словами Касаткіна, його побратими не знали, що він живий. Він пригадав їх здивування та радість, коли зачитали списки та озвучили його прізвище.

"Хімік" попросив не називати його героєм

Касаткін після звільнення з полону попросив українців не називати його героєм. Він вважає, що "всього лиш" виконував свої функції військовослужбовця з відповідною посадою. "Хімік" наголосив, що справжні герої загинули у Маріуполі.

Крім того, він закликав громадян більше нагадувати про його побратимів, які ще залишились у полоні росіян. Усіх потрібно повернути.

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