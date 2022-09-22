Фото захисників "Азовсталі", яких вдалося обміняти, опублікували у мережі. Уважні користувачі на задньому фоні зауважили чоловіка, схожого на Давида Касаткіна з позивним "Хімік".
Важливо З полону обміняли кількох захисників "Азовсталі": серед них "Пташка" і глава поліції Маріуполя
Давид Касаткін, ймовірно, теж повернувся з полону
Офіційної інформації щодо чоловіка немає, однак є причини припускати, що захисник теж потрапив у обмін. Припускають це завдяки ось цьому фрагменту фотографії зі звільненими захисниками "Азовсталі".
Фрагмент фото, де, ймовірно, є доказ обміну Давида Касаткіна / Скриншот
Давид Касаткін / Скриншот
Нагадаємо, що раніше Давид "Хімік" Касаткін раніше у своєму телеграм-каналі погрожував кадирову розправою за звірства росіян в Україні.
Кого ще вдалося повернути додому
Відомо, що 200 наших захисників вдалося обміняти на віктора медведчука. Перші фотографії з успішного звільнення захисників "Азовсталі" з полону з'явилося у мережі ввечері 21 вересня. ЗМІ писали, що обмін відбувався у Чернігівській області.
Так, станом на 00:40 було відомо, що до України повернулися:
- командир захисників "Азовсталі" Денис Прокопенко з позивним "Редіс";
- Сергій Волинський – виконуючий обов'язки командира 36-ї окремої бригади морської піхоти;
- Святослав "Калина" Паламар;
- Катерина Поліщук з позивним "Пташка",
- захисник Михайло Діанов,
- медик Мар'яна Мамонова, яка вже на 9 місяці вагітності,
- начальник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін,
- поліцейський з Маріуполя Святослав Єрмолов,
- фотограф "Азоставлі" Дмитро Козацький.
Варте уваги – захисники "Азовсталі" вдома! Калина, Волина, Пташка на волі: дивіться відео