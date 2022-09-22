Фото захисників "Азовсталі", яких вдалося обміняти, опублікували у мережі. Уважні користувачі на задньому фоні зауважили чоловіка, схожого на Давида Касаткіна з позивним "Хімік".

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Давид Касаткін, ймовірно, теж повернувся з полону

Офіційної інформації щодо чоловіка немає, однак є причини припускати, що захисник теж потрапив у обмін. Припускають це завдяки ось цьому фрагменту фотографії зі звільненими захисниками "Азовсталі".



Фрагмент фото, де, ймовірно, є доказ обміну Давида Касаткіна / Скриншот



Давид Касаткін / Скриншот

Нагадаємо, що раніше Давид "Хімік" Касаткін раніше у своєму телеграм-каналі погрожував кадирову розправою за звірства росіян в Україні.

Кого ще вдалося повернути додому

Відомо, що 200 наших захисників вдалося обміняти на віктора медведчука. Перші фотографії з успішного звільнення захисників "Азовсталі" з полону з'явилося у мережі ввечері 21 вересня. ЗМІ писали, що обмін відбувався у Чернігівській області.

Так, станом на 00:40 було відомо, що до України повернулися:

командир захисників "Азовсталі" Денис Прокопенко з позивним "Редіс";

Сергій Волинський – виконуючий обов'язки командира 36-ї окремої бригади морської піхоти;

Святослав "Калина" Паламар;

Катерина Поліщук з позивним "Пташка",

захисник Михайло Діанов,

медик Мар'яна Мамонова, яка вже на 9 місяці вагітності,

начальник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін,

поліцейський з Маріуполя Святослав Єрмолов,

фотограф "Азоставлі" Дмитро Козацький.

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