Фото защитников "Азовстали", которых удалось обменять, опубликовали в сети. Внимательные пользователи на заднем фоне заметили мужчину, похожего на Давида Касаткина с позывным "Химик".

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Давид Касаткин, вероятно, тоже вернулся из плена

Официальной информации о мужчине нет, однако есть причины предполагать, что защитник тоже попал в обмен. Предполагают это благодаря вот этому фрагменту фотографии с освобожденными защитниками "Азовстали".

Фрагмент фото, где, вероятно, есть доказательство обмена Давида Касаткина / Скриншот


Давид Касаткин / Скриншот

Напомним, что ранее Давид "Химик" Касаткин в своем телеграм-канале угрожал кадырову расправой за зверства россиян в Украине.

Кого еще удалось вернуть домой

Известно, что 200 наших защитников удалось обменять на виктора медведчука. Первые фотографии успешного освобождения защитников "Азовстали" из плена появились в сети вечером 21 сентября. СМИ писали, что обмен происходил в Черниговской области.

Так, по состоянию на 00:40 было известно, что в Украину вернулись:

  • командир защитников "Азовстали" Денис Прокопенко с позывным "Рэдис";
  • Сергей Волынский – исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты;
  • Святослав "Калина" Паламарь;
  • Екатерина Полищук с позывным "Пташка",
  • защитник Михаил Дианов,
  • медик Марьяна Мамонова, которая уже на 9 месяце беременности,
  • начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин,
  • полицейский из Мариуполя Святослав Ермолов,
  • фотограф "Азоставли" Дмитрий Казацкий.

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