Фото защитников "Азовстали", которых удалось обменять, опубликовали в сети. Внимательные пользователи на заднем фоне заметили мужчину, похожего на Давида Касаткина с позывным "Химик".
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Давид Касаткин, вероятно, тоже вернулся из плена
Официальной информации о мужчине нет, однако есть причины предполагать, что защитник тоже попал в обмен. Предполагают это благодаря вот этому фрагменту фотографии с освобожденными защитниками "Азовстали".
Фрагмент фото, где, вероятно, есть доказательство обмена Давида Касаткина / Скриншот
Давид Касаткин / Скриншот
Напомним, что ранее Давид "Химик" Касаткин в своем телеграм-канале угрожал кадырову расправой за зверства россиян в Украине.
Кого еще удалось вернуть домой
Известно, что 200 наших защитников удалось обменять на виктора медведчука. Первые фотографии успешного освобождения защитников "Азовстали" из плена появились в сети вечером 21 сентября. СМИ писали, что обмен происходил в Черниговской области.
Так, по состоянию на 00:40 было известно, что в Украину вернулись:
- командир защитников "Азовстали" Денис Прокопенко с позывным "Рэдис";
- Сергей Волынский – исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты;
- Святослав "Калина" Паламарь;
- Екатерина Полищук с позывным "Пташка",
- защитник Михаил Дианов,
- медик Марьяна Мамонова, которая уже на 9 месяце беременности,
- начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин,
- полицейский из Мариуполя Святослав Ермолов,
- фотограф "Азоставли" Дмитрий Казацкий.
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