Так, "Хімік", який ціною свого життя захищав Маріуполь та пережив блокаду "Азовсталі" й російський полон, не вважає себе героєм.

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Військовий закликав згадувати про полонених

Давид "Хімік" заявив, що "всього лиш" виконував свої функції військовослужбовця з відповідною посадою. Він вважає, що справжні герої загинули у Маріуполі, або ж отримали це звання. "Тому давайте перестанемо мене так називати", – сказав захисник "Азовсталі".

Він подякував українцям за турботу, проте попросив не поширювати з ним відео, оскільки з ним та його сім'єю, все гаразд та допомоги він не потребує. Натомість він закликав громадян більше нагадувати про його побратимів, які ще залишились у полоні росіян.

Ще багато моїх побратимів залишились у полоні, їх потрібно повернути,

– написав "Хімік".

У коментарях українці почали дякувати військовослужбовцю та наголосили, що те, що робив кожен захисник Маріуполя – це героїзм. І "Хімік" не перестане бути їхнім героєм, оскільки кожен обирає для себе героїв самостійно.

При цьому коментатори наголосили, що не забудуть кожного захисника і погодились з тим, що тема полонених повинна завжди бути на слуху. Тож поширення інформації про полонених не припиниться.

Касаткін відповів на закиди шарія

Ще коли військовослужбовець перебував на "Азовсталі", пропагандисти почали поширювати фейки про те, що "Хімік" начебто погрожував відрізати голову матері кадирова та зґвалтувати його доньок.

Нещодавно відомий російський пропагандист толя шарій написав допис, у якому нагадав про цю брехливу історію, назвавши Давида "Хіміка" Касаткіна "нациком".

Військовослужбовець відповів на закиди зрадника. Він наголосив, що ніколи не писав подібних загроз, а скриншот, який поширювали росіяни – підробка.

Як чоловік, я б ніколи не задів близьких у своїх висловлюваннях, тим більше таким чином. Той скриншот, який гуляв по телеграму, був фейковим і це було видно в невідповідності шрифту телеграму,

– сказав він.

Нагадаємо, що 21 вересня Україна звільнила з російського полону 215 людей. 200 українських героїв обміняли на Медведчука, який вже дав усі можливі покази слідству. А 5 героїв-командирів "Азовсталі" – на 55 російських полонених. Більша частина звільнених полонених – оборонці Маріуполя. Це був наймасштабніших обмін полоненими від початку повномасштабної війни.

Проте у ворожому полоні перебувають ще багато українців. Не лише військові, серед яких і герої "Азовсталі", а й медики та звичайні цивільні.

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