"Химик" говорит, что он находился в нормальных условиях, его кормили. Об этом он рассказал в прямом эфире блоггера Игоря Лаченкова, передает 24 канал.
Читайте также Думал, что везут куда-то в Сибирь - "Химик" рассказал об освобождении из плена
Когда увидел ребят, у меня начали слезы наворачиваться,
– рассказал Касаткин.
Он добавил, что бойцы были настолько худыми, будто прошли концлагерь.
Напомним, Касаткин просил украинцев не называть его героем. По его словам, он "всего лишь" выполнял свои функции военнослужащего с соответствующей должностью. "Химик" подчеркнул, что герои погибли в Мариуполе.
Кроме того, он призвал граждан больше напоминать о его собратьях, еще оставшихся в плену у россиян. Это нужно делать, пока те не вернутся.
Что известно о возвращении защитников "Азовстали"
- Вечером 21 сентября в Украину из российского плена вернулись 215 защитников. Среди них – 108 защитников "Азовстали".
- Обменяли также пятерых командиров, до конца войны они будут находиться в Турции.
- Около 200 защитников обменялись на медведчука. За командиров России отдали 55 предателей Украины.
Смотрите больше – освобожденный из плена азовец сделал предложение любимой прямо в больнице: видео