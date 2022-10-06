Новий день, 6 жовтня, приніс нам нові події й деякі з них, на жаль, трагічні. Що відбувалось сьогодні на фронті, в Україні та у світі – читайте у матеріалі 24 каналу.

Днем раніше Масові поховання цивільних у Лимані, Путін "анексував" ЗАЕС: основне за 224 день війни

05:10 Окупанти випустили ракети по Запоріжжю, атакувавши житлові багатоповерхові будинки. Внаслідок обстрілу у місті виникли пожежі, а будинки зазнали руйнувань. Зруйновані цілі під'їзди, під завалами багато людей.

04:00 В ОК "Південь" відзвітували, що окупанти намагались наступати в напрямку Любомирівки, проте у підсумку відійшли з втратами. Загалом упродовж доби ракетні війська та артилерія виконали понад 350 вогневих завдань на цьому напрямку. Ворог втратив: 58 солдатів, 9 танків, 17 одиниць авто-бронетехніки, крупнокаліберні гаубиці "Мста-С" і "Мста-Б", самохідну гаубицю "Акація", міномет, командно-штабну машину, РСЗВ "Град", протитанковий ракетний комплекс та 2 склади боєприпасів в Баштанському й Бериславському районах.

02:55 Росіяни знову атакували Харківщину. За словами міського голови Ігоря терехова, "прилетіло" в Основ'янський район.

00:47 У Росії на кордоні з Естонією зникли тисячі українських біженців, які намагалися виїхати через країну-агресорку з окупованих територій. Спершу росіяни блокували їм виїзд за кордон, а потім посадили у вантажівки та кудись повезли.

00:10 Міністр оборони Олексій Резніков опублікував динамічну карту звільнених українських територіях. На відео видно, як ЗСУ звільняли населені пункти з 31 серпня по 5 жовтня.

00:05 На фронті загинув історик, депутат Запорізької міської ради останніх двох скликань та захисник Донецького аеропорту В'ячеслав Зайцев.

00:03 Росіяни запланували чергові провокації. У Краснодарському краї шукають україномовних, яких планують відправити на Херсонщину. Про це 24 каналу повідомили Джерела у спецслужбах.