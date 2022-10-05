Про перемоги та досягнення на дипломатичному і військовому фронті, а також загальну ситуацію в країні – читайте у матеріалі 24 каналу.

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05:32 Зауважимо, що у Білорусі військкомати запрацювали активніше. Про це розповів кореспондент білоруської служби "Радіо Свобода" Валерій Калиновський. Він зазначив, що у комісаріатах звіряють документи. Та й загалом відбувається організація роботи.

04:00 Російські військові атакували Київщину іранськими дронами-камікадзе. Відомо, що у Білій Церкві лунали вибухи. Крім того, спалахнули пожежі. Водночас зауважимо, що достеменно невідомо, чи БпЛА збили, чи таки зафіксували прильоти.

02:16 Часткова мобілізація проходить успішно. Перші "мобіки" вже почали здаватися в полон. Зауважимо, що один із них вирушив на фронт через 5 днів з моменту вручення повістки. Завбачливий окупант ще з Росії зателефонував на "гарячу лінію" проєкту "Хочу жити". Телефоном він отримав інструкції, як правильно та безпечно здатися до полону, щоб поповнити обмінний фонд і вижити.

01:35 На Харківщині виявили нову катівню. У селі Піски-Радьківські на нас очікувала моторошна знахідка – вирвані золоті протези. Крім того, виявили й засоби, якими росіяни катували українців, котрі були під окупацією.

00:50 Генасамблея ООН скликає термінове засідання. Воно пов'язане з анексією Росії українських територій. Збереться вона у понеділок 10 жовтня. На засіданні братимуть участь 193 країни-члени ООН.