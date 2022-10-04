Про головні події 223 дня війни на різних фронтах – читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Командири з "Азовсталі" зустрілися з рідними, директор ЗАЕС на волі: основне за 222 день війни

05:27 Українські військові звільнили та зачистили від ворога Лиман. За словами речника Східного угруповання військ Сергія Череватого, там усе ще небезпечно. Ворог залишив по собі чимало мін. Крім того, поодиноких окупантів продовжують виявляти й досі.

03:42 В ОК "Південь" повідомили, що упродовж минулої доби нашим військовим вдалося завдати 9 авіаударів по ворожих позиціях. Крім того, ракетно-артилерійські підрозділи виконали 290 вогневих завдань. Завдяки цьому вдалося знищити:

67 російських загарбників;

31 ворожий танк;

27 одиниць автобронетехніки;

РСЗВ "Ураган" і транспортно-заряджальну машину до неї;

мінометний комплекс "Сані" 120-го калібру.

01:14 Російські військові завдали чергового терористичного удару по центру Харкова. Про це розповів мер міста Ігор Терехов. Відомо, що вибухи пролунали об 00:03, а повітряна тривога – об 00:02. Снаряди влучили у промисловий та інфраструктурний об'єкти.

01:09 ЗМІ повідомили, що США невдовзі оголосять про новий пакет військової допомоги для України. Відомо, що до нього можуть увійти ще 4 реактивні системи залпового вогню HIMARS. Також нашій державі можуть надати боєприпаси, міни та протимінні транспортні засоби.