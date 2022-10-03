Про головні події 222 дня війни на різних фронтах – читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо Ґрунтовна бесіда з Макроном, успішний візит делегації до Стамбула: Зеленський про 221 день війни

06:12 У Запоріжжі пролунала серія вибухів. Очевидці кажуть про приблизно 10 ударів, які ворог, попередньо, завдав з ракетного комплексу С-300.

03:31 Марко Рубіо – американський сенатор – припустив, що є ризик удару Росії по польських аеропортах. Країна-агресорка може це зробити, аби перешкодити постачанню зброї в Україну.

02:52 Наша авіація завдала 7 ударів по ворогу, силами протиповітряної оборони в Бериславському районі був збитий ворожий ударний гелікоптер Ка-52.

01:40 Росія починає стягувати своє нове "гарматне м'ясо" на Сумський напрямок. Водночас мобілізовані – недостатньо навчені, тож росіяни не можуть відновити свій потенціал.

00:23 Герої ЗСУ також взяли Торське, що у Донецькій області, неподалік Луганщини. Вогнем артилерії наші бійці вражають підрозділи російських окупантів, які намагаються закріпити у Кремінній.

00:09 Президент Володимир Зеленський у зверненні підтвердив звільнення Архангельського і Миролюбівки Херсонської області. Президент подякував нашим бригадам, які брали участь у звільненні населених пунктів.

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