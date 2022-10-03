Своєю чергою, перша леді Олена Зеленська та очільник Офісу Президента Андрій Єрмак прибули з візитом Туреччину. Про це глава держави розповів під час свого вечірнього звернення, повідомляє 24 канал.

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Зеленський поговорив з Макроном

Глава держави розповів, що 2 жовтня провів переговори з президентом Франції.

Детально обговорили ситуацію на передовій, наші успіхи на фронті. Президент Макрон чітко підтримав нашу державу й засудив російські псевдореферендуми та спробу анексії нашої території,

– зауважив Зеленський.

Президенти також обговорили посилення санкцій проти Росії, ситуацію на Запорізькій атомній станції та викрадення російськими окупантами генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова.

"Це черговий прояв абсолютно відвертого російського терору, за який держава-терорист має нести постійно зростальне покарання", – наголосив глава держави.

За інформацією CNN, Макрон під час телефонної розмови із Зеленським засудив незаконні референдуми Росії.

"Глава Української держави подякував президенту Франції за рішуче засудження незаконних референдумів у Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонській областях та спроби Росії незаконно анексувати ці території України", – повідомили в Офісі президента.

Лідери погодилися з необхідністю жорсткої, консолідованої відповіді світової спільноти на цей російський злочин, зокрема через посилення санкційного тиску. Під час розмови Зеленський наголосив на важливості посилення оборонної підтримки України та негайної демілітаризації ЗАЕС.

Дивіться звернення Володимира Зеленського за 2 жовтня

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Українська делегація прибула в Туреччину

Зеленський розповів, що важливі події відбулись і в Туреччині – в межах візиту першої леді України, керівника Офісу Президента та інших представників України.

Зокрема, у присутності Зеленської на воду спустили один з корветів, які будують для України в Туреччині. Його назва – "Гетьман Іван Мазепа". Корвет почали будувати у 2021 році.

Вважаю дуже символічним, що він отримав саме таке ім'я. Попри століття російської брехливої пропаганди, історична правда й справедливість все одно перемагають. І немає жодної причини, щоб зірвався наш проєкт будівництва нового флоту для України,

– наголосив президент.

За його словами, всі намічені плани обов'язково реалізують.

"Наша мета – це створення в Україні повноцінної бази для обслуговування і будівництва кораблів", – додав глава держави.

Він зауважив, що сьогодні Андрій Єрмак разом з українською делегацією відвідав потужності компанії "Байкар", яка, зокрема, виробляє усім відомі Байрактари.

"Від імені всіх українців Андрій подякував керівникам компанії та вручив голові Ради директорів Сельчуку Байрактару орден "За заслуги", яким той був відзначений до річниці Незалежності України", – зазначив президент.

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За його словами, ця зустріч також не символічна, а цілком практична. Адже в Україні готуються до створення навчального центру і заводу компанії "Байкар", а також спільного виробництва авіадвигунів. Ці проєкти обов'язково реалізують, адже наша держава завжди була і буде одним із європейських центрів військової та авіаційної промисловості.

"І я пишаюся, що можу сказати ці слова абсолютно впевнено та обґрунтовано за підсумками вже 221-го дня повномасштабної війни Росії проти нашої держави. Щось у когось пішло не за планом... І цими зустрічами наша дипломатична активність сьогодні зовсім не вичерпується", – зазначив Зеленський.

Окрім цього, відбулася зустріч перших леді України та Туреччини. Зеленський подякував президенту Реджепу Ердогану та його дружині Еміне за незмінну підтримку українських зусиль для повернення миру.

Також Олена Зеленська та українська делегація зустрілись зі Вселенським патріархом Варфоломієм.

Погляд патріарха Варфоломія на війну, розв'язану Росією, та його позиція щодо підтримки нашої держави – добре відомі. І сьогодні ще раз прозвучали – дуже потужно. Я дякую за це, дякую за розуміння потреб нашого народу,

– наголосив глава держави.

Зеленський додав, що також відбулись переговори керівника Офісу з радниками Президента США і Президента Туреччини – Джейком Салліваном та Ібрагімом Калином.

"Дуже предметні переговори. Абсолютно – в інтересах України. Для посилення нашої безпеки", – підсумував президент.

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