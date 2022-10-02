Про це під час свого вечірнього звернення розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що отримує звіти від військових мінімум двічі на день – вранці та ввечері.
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Президент прокоментував звільнення українських територій
Зеленський зазначив, що цього тижня у звітах військових найбільшу частину займає перелік звільнених від ворога населених пунктів в межах української оборонної операції.
Найбільш медійною зараз стала історія звільнення Лиману Донецької області. Але успіхи наших воїнів не обмежуються тільки Лиманом. Це, знаєте, така тенденція,
– додав президент.
Він пояснив, що нещодавно хтось десь проводив псевдореферендуми, а коли у міста та селища повертається український прапор – про російський фарс з якимись папірцями та анексіями ніхто й не згадує.
"Окрім, звичайно, правоохоронних органів України. Бо кожен, хто причетний до будь-яких елементів агресії проти нашої держави, буде за це відповідати", – зазначив глава держави.
Дивіться звернення Володимира Зеленського
Зеленський подякував усім, хто наближає ці моменти перемог та повертає український прапор на його законні місця на українській землі.
"Дякую усім: від генералів до рядових, від професійних військових, розвідників та спецслужбовців – до волонтерів і кожного, хто допомагає обороняти нашу державу", – додав президент.
Глава держави особливо відзначив за успіхи на Сході:
- 25-ту, 80-ту, 81-шу, 95-ту бригади десантно-штурмових військ;
- 14-ту і 92-гу окремі механізовані бригади;
- 1-шу, 4-ту і 17-ту танкові бригади;
- Сили спеціальних операцій;
- підрозділи Національної гвардії та Національної поліції;
- співробітників СБУ;
- розвідників – ГУР МО.
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