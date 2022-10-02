Про це під час свого вечірнього звернення розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що отримує звіти від військових мінімум двічі на день – вранці та ввечері.

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Президент прокоментував звільнення українських територій

Зеленський зазначив, що цього тижня у звітах військових найбільшу частину займає перелік звільнених від ворога населених пунктів в межах української оборонної операції.

Найбільш медійною зараз стала історія звільнення Лиману Донецької області. Але успіхи наших воїнів не обмежуються тільки Лиманом. Це, знаєте, така тенденція,

– додав президент.

Він пояснив, що нещодавно хтось десь проводив псевдореферендуми, а коли у міста та селища повертається український прапор – про російський фарс з якимись папірцями та анексіями ніхто й не згадує.

"Окрім, звичайно, правоохоронних органів України. Бо кожен, хто причетний до будь-яких елементів агресії проти нашої держави, буде за це відповідати", – зазначив глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

Зеленський подякував усім, хто наближає ці моменти перемог та повертає український прапор на його законні місця на українській землі.

"Дякую усім: від генералів до рядових, від професійних військових, розвідників та спецслужбовців – до волонтерів і кожного, хто допомагає обороняти нашу державу", – додав президент.

Глава держави особливо відзначив за успіхи на Сході:

25-ту, 80-ту, 81-шу, 95-ту бригади десантно-штурмових військ;

14-ту і 92-гу окремі механізовані бригади;

1-шу, 4-ту і 17-ту танкові бригади;

Сили спеціальних операцій;

підрозділи Національної гвардії та Національної поліції;

співробітників СБУ;

розвідників – ГУР МО.

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