Президент зауважив, що у Туреччині відбулася важлива подія. На воду спустили корвет "Гетьман Іван Мазепа". Це – перший з тих, які Туреччина побудує для України, інформує 24 канал.

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Український лідер відзначив символізм назви корвета. Зеленський зауважив, що, попри століття російської брехні, історична правда й справедливість все одно перемагають.

Президент розповів, що корвет спустили на воду у присутності першої леді Олени Зеленської.

Зеленський додав, що немає жодної причини, аби зірвався проєкт будівництва нового флоту для України. Всі намічені плани неодмінно реалізують. Мета – створити в Україні повноцінну базу для обслуговування і будівництва кораблів.

Україна готується до створення заводу компанії "Байкар"

Андрій Єрмак відвідав потужності компанії "Байкар". Зокрема, вона виготовляє легендарні "Байрактари". Глава Офісу Президента від імені всіх українців подякував очільникам компанії. Окрім того, Єрмак вручив орден "За заслуги" Сельчуку Байрактару – голові Ради директорів.

Зеленський додав, що триває підготовка до створення в Україні навчального центру і заводу компанії "Байкар". А також – до спільного виробництва авіадвигунів.

"Україна завжди була і буде одним із європейських центрів військової та авіаційної промисловості. І я пишаюся, що можу сказати ці слова абсолютно впевнено і обґрунтовано за підсумками вже 221-го дня повномасштабної війни Росії проти нашої держави. Щось у когось пішло не за планом", – зауважив Зеленський.

Звернення Зеленського 2 жовтня: дивіться відео

Відбулася зустріч перших леді України і Туреччини

Президент розповів, що 2 жовтня відбулася зустріч перших леді України і Туреччини. Зеленський подякував Реджепу Ердогану та його дружині Еміне за незмінну підтримку наших зусиль для повернення миру.

Окрім того, Зеленська зустрілася зі Вселенським патріархом Варфоломієм.

"Погляд патріарха Варфоломія на війну, розвʼязану Росією, та його позиція щодо підтримки нашої держави – добре відомі. І сьогодні ще раз прозвучали – дуже потужно", – додав Зеленський.

Він також розповів, що відбулися дуже предметні переговори глави Офісу Президента з радниками Президента США і Президента Туреччини – Джейком Салліваном та Ібрагімом Калином.

Зеленський про переговори з Макроном

Зеленський провів переговори з Еммануелем Макроном. Президент Франції чітко підтримав Україну й засудив так звані псевдореферендуми та спробу анексії української території.

Темами були:

посилення санкцій проти Росії;

ситуацію на ЗАЕС;

викрадення Ігоря Мурашова – генерального директора ЗАЕС.

Зауважте! Зеленський зауважив, що 2 жовтня прозвучала потужна заява від лідерів 9 краї НАТО: Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії, Польщі, Румунії та Словаччини. Вони підтримали прагнення України стати повноправним членом Альянсу.

Зеленський про успіх ЗСУ на фронті

Український лідер заявив, що двічі на день отримує звіти від українських військових. За словами Зеленського, цього тижня у звітах найбільшу частину займає перелік звільнених від окупантів населених пунктів. Успіхи ЗСУ не обмежуються Лиманом.

Це, знаєте, така тенденція. Нещодавно хтось десь проводив псевдореферендуми, а коли повертається український прапор – про російський фарс з якимись там папірцями і якимись там анексіями ніхто й не згадує. Окрім, звичайно, правоохоронних органів України. Бо кожен, хто причетний до будь-яких елементів агресії проти нашої держави, буде за це відповідати,

– заявив Зеленський.

Український лідер подякував усім українським воїнам, які повертають прапор України на його законні міста.

Президент відзначив:

25-ту, 80-ту, 81-шу, 95-ту бригади десантно-штурмових військ;

14-ту і 92-гу окремі механізовані бригади;

1-шу, 4-ту і 17-ту танкові бригади;

Сили спеціальних операцій;

підрозділи Національної гвардії та Національної поліції;

співробітників СБУ;

розвідників – ГУР МО.

Зеленський про свята, які відзначають в Україні

Президент заявив, що 2 жовтня в Україні відзначаються два професійних свята – День учителя та День Сил тероборони.

Зеленський наголосив, що ефективна оборона неможлива без хорошої національної освіти. Тим часом хорошої національної освіти не буде без ефективної оборони. На щастя, Україна має обидва цих елементи.

"Завдяки професійності та сумлінності українських вихователів, вчителів, викладачів у нас є воїни, які знають, що таке людяність, і цінують усе те, що уособлює собою Україна. А завдяки нашим хоробрим воїнам українська освіта на українській землі передаватиме наші цінності усім поколінням нашого народу", – заявив президент.

Він подякував кожному українському вихователю, вчителю і викладачу, кожному захиснику, кожній захисниці.