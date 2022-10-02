Про це повідомили в телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ" 2 жовтня. Також наші військові у цей же день зачистили Лиман, який є важливим пунктом для деокупації Донбасу.

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ЗСУ підняли український прапор біля Хрещенівки

Прапор України вже на околицях села Хрещенівка, що в Нововоронцовському районі Херсонської області.

На опублікованому фото видно українських захисників, які підняли біля села українські прапори.



ЗСУ підняли український прапор біля нового населеного пункту на Херсонщині / Фото "Оперативний ЗСУ"

Де розміщена Хрещенівка на Херсонщині: дивіться на карті

Також наші військові 2 жовтня підняли український прапор біля в'їзду у село Торське, що за містом Лиман Донецької області.

ЗСУ просуваються на Півдні

Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк 2 жовтня розповіла, що Збройні Сили України продовжують просуватись на Півдні України.

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2 жовтня Володимир Зеленський заявив, що Збройні Сили України звільнили Лиман на Донеччині. Тобто українські військові повністю зачистили місто від російських окупантів.

За словами речника Східного угрупування ЗСУ Сергія Череватого – це прямий шлях до звільнення Донбасу – Донеччини і Луганщини, Сватового та Сєвєродонецька. Ба більше, це створить кращі позиції для подальших дій.

Окрім того, наші військові могли зайти у Золоту Балку та Шевченківку на Херсонщині. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону "Єдині новини" закликав дочекатися офіційного підтвердження цієї інформації від Генштабу. Також він зазначив, що з Півдня, зокрема з Херсонщини, слід очікувати позитивних новин.

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