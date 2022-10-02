Володимир Зеленський опублікував відеозвернення, у якому підтвердив, що Лиман повернули під контроль Україні.

Увага ЗСУ звільнили Лиман і відбили 6 атак ворога: карта бойових дій станом на 2 жовтня

Станом на 12.30 Лиман зачищено повністю,

– заявив Володимир Зеленський.

Президент подякував військовим за звільнення міста.

Чому звільнення Лимана важливе

У звільненні Лимана є кілька стратегічних цілей для Збройних Сил України. Зокрема речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий вважає, що це прямий шлях до звільнення Донбасу.

Це шлях на український Донбас – на Донеччину і Луганщину, на Сватове і Сєвєродонецьк. Це також кращі позиції для подальших дій,

– зазначив Череватий.

Череватий зазначив, що звільнення Лимана необхідне для того, щоб:

продовжити успішну Харківську операцію,

захопити важливий район, який відкриває ворота для звільнення українського Донбасу, зокрема відчиняються напрямки на Сватове, Сєвєродонецьк, Кремінну тощо.

Також речник Східного угруповання військ зазначив, що звільнення Лиману є важливим психологічним моментом, адже наші бійці оточили велике угруповання противника, який хвалився своєю "непереможністю".

До слова, Глава Пентагону Ллойд Остін привітав успіх українських військових. Він нагадав, що російські окупанти використовували Лиман як логістичний центр для постачання озброєння своїм угрупованням на Сході України.

"Ми дуже натхненні тим, що ми бачимо зараз", – заявив Остін.

Звільнення Лимана: хронологія

Про оточення Лимана українськими військами стало відомо ще 30 вересня. Однак, даних було мало. У цей день Путін оголошував свою божевільну промову про "приєднання" українських територій.

Уже наступного дня, 1 жовтня, у мережі з'явилося відео, як українські захисники підняли державний прапор на в'їзді в Лиман. Ввечері військові опублікували ролики з центру міста.

Того ж дня звільнення Лимана підтвердив Президент України Володимир Зеленський.

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що в місті перебували близько 5 тисяч російських окупантів. Вони просили у свого командування дозволу вийти, але отримали відмову.

Українські захисники підійшли з гумором до звільнення Лимана і вирішили завітати до ватажка бойовиків Дениса Пушиліна на "прийом". Його, на жаль, не застали.

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