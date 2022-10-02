Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, подтвердив, что Лиман вернули под контроль Украины.

Внимание ВСУ освободили Лиман и отразили 6 атак врага: карта боевых действий по состоянию на 2 октября

По состоянию на 12.30 Лиман зачищен полностью,

– заявил Владимир Зеленский.

Президент поблагодарил военных

Почему освобождение Лимана важно

В освобождении Лимана есть несколько стратегических целей для Вооруженных Сил Украины. В частности, представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый считает, что это прямой путь к освобождению Донбасса.

Это путь на украинский Донбасс – на Донецкую и Луганскую область, на Сватово и Северодонецк. Это также лучшие позиции для дальнейших действий,

– отметил Череватый.

Череватый отметил, что освобождение Лимана необходимо для того, чтобы:

продолжить успешную Харьковскую операцию,

захватить важный район, открывающий ворота для освобождения украинского Донбасса, в частности открываются направления на Сватово, Северодонецк, Кременную и т.д.

Также спикер Восточной группировки войск отметил, что освобождение Лимана является важным психологическим моментом, ведь наши бойцы оцепили большую группировку противника, хваставшегося своей "непобедимостью".

К слову, Глава Пентагона Ллойд Остин поздравил успех украинских военных. Он напомнил, что российские оккупанты использовали Лиман как логистический центр для снабжения вооружения своей группировкой на Востоке Украины.

"Мы очень вдохновлены тем, что мы видим сейчас", – заявил Остин.

Освобождение Лимана: хронология

Об окружении Лимана украинскими войсками стало известно еще 30 сентября. Однако данных было мало. В этот день Путин объявлял свою безумную речь о "присоединении" украинских территорий.

На следующий день, 1 октября, в сети появилось видео, как украинские защитники подняли государственный флаг на въезде в Лиман. Вечером военные опубликовали ролики из центра города.

В тот же день освобождение Лимана подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что в городе находились около 5 тысяч российских захватчиков. Они просили у своего командования разрешения выйти, но получили отказ.

Украинские защитники подошли с юмором к освобождению Лимана и решили заглянуть к главарю боевиков Денису Пушилину на "прием". Его, к сожалению, не застали.

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