Актуальную информацию по состоянию на утро 2 октября о ситуации на фронтах сообщил Генштаб ВСУ.

Важно ВСУ отбили атаку врага на Казачью Лопань, поразили 8 командных пунктов и 3 склада с боеприпасами

Оккупанты не прекращают обстрелов

Российские захватчики продолжают обстреливать позиции наших войск вдоль линии соприкосновения и ведут воздушную разведку. Они наносят удары по гражданской инфраструктуре и домам мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Остается угроза нанесения противником авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

Только за минувшие сутки противник:

нанес 4 ракетных и 16 авиационных ударов,

совершил более 75 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Кроме того, для ударов по объектам инфраструктуры враг применяет БпЛА иранского производства Shahed-136.

В течение 1 октября от вражеских ударов пострадали более 30 населенных пунктов. Среди них – Белогоровка, Бахмут, Красногоровка, Марьинка, Водяное, Трудовое, Богоявленка, Новоукраинка, Орехов, Железнодорожное, Ильинка, Никополь, Благодатовка, Николаев, Очаков и Одесса.

Какова ситуация в северных областях

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. На других направлениях противник продолжил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Середина-Буда, Фотовиж и Будки Сумской области;

– в районах населенных пунктов Середина-Буда, Фотовиж и Будки Сумской области; на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Волчанск и Гатище Харьковской области.

Какова обстановка на Донбассе

Неспокойно было и на:

Краматорском направлении – Григоровка, Белогоровка, Верхнекаменское и Раздоловка;

– Григоровка, Белогоровка, Верхнекаменское и Раздоловка; Бахмутском направлении – Соледар, Бахмут, Бахмутское, Отрадовка, Опытное, Яковлевка, Юрьевка и Новоселовка;

– Соледар, Бахмут, Бахмутское, Отрадовка, Опытное, Яковлевка, Юрьевка и Новоселовка; Авдеевском направлении – Авдеевка, Красногоровка, Опытное, Первомайское, Марьинка, Новомихайловка и Водяное.

За сутки подразделения Сил обороны отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Выемка, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина и Первомайское.

Согласно данным специалистов из Института изучения войны, ВСУ уже окончательно освободили Лиман. Ранее стало известно, что российские войска бежали из района Лимана под ударами ВСУ, из нескольких ключевых пунктов их выбили несколько дней назад.

Что происходит на Юге

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг нанес огневое поражение в районах населенных пунктов Новоукраинка, Парасковиевка, Пречистовка, Павловка, Нескучное, Шахтерское, Великая Новоселка, Новоандреевка, Железнодорожное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Полтавка, Новополь и Времовка.

На Южнобугском направлении обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районы 28 населенных пунктов, что неподалеку с линией соприкосновения.

Противник продолжает нести потери на украинской земле. В Генштабе подтвердили уничтожение склада боеприпасов после огневого поражения 30 сентября в районе населенного пункта Черниговка Запорожской области и ранение около 50 человек.

Достижения ВСУ за сутки

Для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 29 ударов. Известно о поражении опорного пункта противника, 22 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 2 беспилотника.

Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили:

8 командных пунктов,

10 районов сосредоточения живой силы,

вооружения и военной техники.

Кроме того, в зону поражения попали 3 склада с боеприпасами и 2 зенитных ракетных комплекса С-300.

Интересно – Сводка ситуации на фронте от Алексея Арестовича за 1 октября: смотрите видео