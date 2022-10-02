Актуальну інформацію станом на ранок 2 жовтня про ситуацію на фронтах повідомив Генштаб ЗСУ.

Важливо ЗСУ відбили атаку ворога на Козачу Лопань, уразили 8 командних пунктів і 3 склади з боєприпасами

Окупанти не припиняють обстрілів

Російські загарбники і далі обстрілюють позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Вони завдають ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Лише за минулу добу противник:

завдав 4 ракетних та 16 авіаційних ударів,

здійснив понад 75 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об'єктах на території України.

Крім того, для ударів по об'єктах інфраструктури ворог застосовує БпЛА іранського виробництва Shahed-136.

Протягом 1 жовтня від ворожих ударів постраждало понад 30 населених пунктів. Серед них – Білогорівка, Бахмут, Красногорівка, Мар'їнка, Водяне, Трудове, Богоявленка, Новоукраїнка, Оріхів, Залізничне, Іллінка, Нікополь, Благодатівка, Миколаїв, Очаків та Одеса.

Яка ситуація у північних областях

На Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не застала. На інших напрямках противник продовжив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Середина Буда, Фотовиж та Будки Сумської області;

– в районах населених пунктів Середина Буда, Фотовиж та Будки Сумської області; на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Вовчанськ та Гатище Харківської області.

Яка обстановка на Донбасі

Неспокійно було і на:

Краматорському напрямку – Григорівка, Білогорівка, Верхньокам'янське та Роздолівка;

– Григорівка, Білогорівка, Верхньокам'янське та Роздолівка; Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Опитне, Яковлівка, Юр'ївка та Новоселівка;

– Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Опитне, Яковлівка, Юр'ївка та Новоселівка; Авдіївському напрямку – Авдіївка, Красногорівка, Опитне, Первомайське, Мар'їнка, Новомихайлівка та Водяне.

За добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Козача Лопань, Виїмка, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Первомайське.

Згідно з даними фахівців з Інституту вивчення війни, ЗСУ вже остаточно звільнили Лиман. Раніше стало відомо, що російські війська втікали з району Лиману під ударами ЗСУ, з кількох ключових пунктів їх вибили кілька днів тому.

Що відбувається на Півдні

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог завдав вогневого ураження в районах населених пунктів Новоукраїнка, Парасковіївка, Пречистівка, Павлівка, Нескучне, Шахтарське, Велика Новосілка, Новоандріївка, Залізничне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Полтавка, Новопіль та Времівка.

На Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони д28 населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення.

Противник продовжує зазнавати втрат на українській землі. У Генштабі підтвердили знищення складу боєприпасів після вогневого ураження 30 вересня у районі населеного пункту Чернігівка Запорізької області та поранення близько 50 осіб.

Досягнення ЗСУ за добу

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 29 ударів. Відомо про ураження опорного пункту противника, 22 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 2 безпілотники.

Ракетні війська і артилерія за добу уразили:

8 командних пунктів,

10 районів зосередження живої сили,

озброєння та військової техніки.

Крім того, в зону ураження потрапили 3 склади з боєприпасами та 2 зенітних ракетних комплекси С-300.

Цікаво – Зведення ситуації на фронті від Олексія Арестовича за 1 жовтня: дивіться відео